Паспорт-обманку из дела Долиной «прогнали» по базам данных Предъявленного Долиной паспорта с Томом Холландом не существует

Человека с паспортными данными, которые мошенники предъявили народной артистке РФ Ларисе Долиной, в базах данных России не существует, передает РИА Новости. Документ якобы принадлежит Андрею Лукину, который родился 6 ноября 1989 года в Москве. В качестве фотографии был использовал снимок американского актера Тома Холланда.

Сама певица рассказала, что получила от мошенника скан якобы его паспорта, когда он пытался придать своим действиям максимум правдоподобности. У нее закрались некоторые подозрения, когда она увидела различия между фотографией в «паспорте» с аватаром афериста в мессенджере. Тем не менее звезду Marvel опознать она не смогла.

Также артистка пообещала полностью компенсировать средства за московскую квартиру Полине Лурье. Исполнительница пояснила, что хочет быть честной перед самой собой. По словам Долиной, это единственный выход и единственно правильное решение.

До этого адвокат Александр Бенхин допустил, что Долину могут обязать выплатить покупательнице ее квартиры 112 млн рублей, а также штрафные санкции. По его словам, скорая процедура рассмотрения дела Верховным судом указывает на высокую вероятность решения в формате двусторонней реституции.