ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 декабря 2025 в 09:46

Овечкин не смог спасти серию побед «Вашингтон Кэпиталз»

Победа «Анахайм Дакс» прервала беспроигрышную серию «Вашингтон Кэпиталз»

Александр Овечкин Александр Овечкин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Американский хоккейный клуб «Анахайм Дакс» одержал победу над ХК «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщается на сайте НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:3 по буллитам в пользу хозяев.

В основное время за «Анахайм» шайбы забросили Каттер Готье, Росс Джонстон и Беккетт Сеннеке. У «Вашингтона» отличились Том Уилсон, Этен Фрэнк и Алексей Протас, российский капитан Александр Овечкин остался без набранных очков. В серии послематчевых буллитов точнее оказались хоккеисты «Анахайма».

Поражение прервало шестиматчевую победную серию «Вашингтона». В следующих турах «Анахайм» 8 декабря примет «Чикаго Блэкхоукс», а «Кэпиталз» в тот же день сыграет дома с «Коламбус Блю Джекетс».

Ранее Овечкин установил новый рекорд, поднявшись на 22-ю позицию в историческом рейтинге НХЛ по количеству сыгранных регулярных матчей. По этому показателю он разделил позицию с хоккеистом Мэттом Калленом. Среди действующих игроков Овечкин занимает второе место после защитника «Колорадо» Брента Бернса. Абсолютным рекордсменом НХЛ остается Патрик Марло с 1779 матчами.

США
спорт
хоккей
НХЛ
Вашингтон Кэпиталз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ пытались атаковать Ленобласть ночью с помощью пяти БПЛА
Стало известно, почему мужчины плохо фотографируют женщин
Домовые чаты начали «прописываться» в MAX
Продюсер ответил, как повлияет публичное заявление Долиной на ее карьеру
На Западе заявили, что кризис на Украине перешел в решающую фазу
Сырский ответил, может ли Киев противостоять России без поддержки США
Добрые, умные и семейные? Чем опасен знак Петуха по восточному гороскопу
«Держит за дебилов»: жертвам «эффекта Долиной» дали слово
Певцов рассказал, в каком случае артисты могут вернуться в Россию
Курской области перечислили более 220 млрд рублей
Жителям сразу шести регионов Украины понадобились генераторы
Россиян предупредили о возможных отменах авиарейсов 31 декабря
Устроивший взрыв на рынке националист пожаловался на условия в колонии
Малков раскрыл последствия атаки ВСУ на Рязанскую область
История с подростками-пытателями попала в поле зрения Бастрыкина
Уиткофф анонсировал очередной раунд переговоров с Украиной
Раскрыто, как изменились ставки по вкладам в декабре
Вкусно и быстро: топ-8 рецептов брускетты на любые случаи жизни
Дочь родила от отца трех детей и участвовала в их растлении
Россия замкнула тройку лидеров среди стран G20 по дешевизне электричества
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.