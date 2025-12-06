Овечкин не смог спасти серию побед «Вашингтон Кэпиталз»

Американский хоккейный клуб «Анахайм Дакс» одержал победу над ХК «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщается на сайте НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:3 по буллитам в пользу хозяев.

В основное время за «Анахайм» шайбы забросили Каттер Готье, Росс Джонстон и Беккетт Сеннеке. У «Вашингтона» отличились Том Уилсон, Этен Фрэнк и Алексей Протас, российский капитан Александр Овечкин остался без набранных очков. В серии послематчевых буллитов точнее оказались хоккеисты «Анахайма».

Поражение прервало шестиматчевую победную серию «Вашингтона». В следующих турах «Анахайм» 8 декабря примет «Чикаго Блэкхоукс», а «Кэпиталз» в тот же день сыграет дома с «Коламбус Блю Джекетс».

Ранее Овечкин установил новый рекорд, поднявшись на 22-ю позицию в историческом рейтинге НХЛ по количеству сыгранных регулярных матчей. По этому показателю он разделил позицию с хоккеистом Мэттом Калленом. Среди действующих игроков Овечкин занимает второе место после защитника «Колорадо» Брента Бернса. Абсолютным рекордсменом НХЛ остается Патрик Марло с 1779 матчами.