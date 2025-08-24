Стало известно, какой ответ хуситы дадут Израилю на атаку Саны ТАСС: в ответ на атаку Саны хуситы ударят по Израилю

Вооруженные силы йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) готовы нанести ответные удары по целям в Израиле после обстрела столицы Йемена Саны, об этом ТАСС сообщил источник, близкий к политбюро движения. По его словам, противник пожалеет, что решился на такой шаг.

Израильский враг атаковал гражданские объекты в Сане, в результате есть жертвы и раненые среди мирных жителей. Йеменские вооруженные силы готовы нанести ответные удары, которые заставят противника пожалеть об агрессии в отношении йеменского народа, — сказал собеседник агентства.

Источник подчеркнул, что недавняя атака Израиля не заставит хуситов прекратить операции в поддержку населения сектора Газа. По его словам, вооруженные формирования движения сохраняют полную готовность к ответным действиям против израильских целей.

До этого хуситы заявили о нанесении ракетного удара по международному аэропорту Бен-Гурион под Тель-Авивом. Представитель вооруженных формирований повстанцев Яхья Сариа рассказал, что атака была осуществлена с применением гиперзвукового оружия.