28 августа 2025 в 21:14

Бразильский манекенщик утонул в бассейне греческого отеля

Фото: Shutterstock/FOTODOM

25-летнего бразильского манекенщика Яго Луиса де Кампоса и Сильву и его 23-летнего друга Райана Сильвейру нашли без сознания в бассейне отеля на острове Миконос, сообщает The Sun. Один из молодых людей скончался, а второй выжил и проходит лечение в больнице.

По словам семьи Сильвейры, он начал говорить после выхода из комы, однако не помнит произошедшего. Накануне трагедии сестра общалась с мужчинами по видеосвязи: они собирались отправиться на вечеринку после плавания.

Греческая полиция уточнила, что в номере обнаружили четыре упаковки с белым порошком. По мнению следствия, экспертиза определит причину смерти Яго Сильвы.

Ранее стало известно о смерти итальянского экскурсовода Марии Джованны Джомарино во время рабочей смены в Колизее. 56-летняя женщина неожиданно потеряла сознание после подъема по лестнице перед тысячами туристов. Скорая помощь не успела спасти гида.

До этого россиянин оказался госпитализирован после возвращения из Шри-Ланки из-за укуса комара. Мужчина почувствовал симптомы лихорадки денге уже в аэропорту — высокую температуру, ломоту в теле и сильную головную боль. После курса капельниц в больнице его состояние улучшилось.

