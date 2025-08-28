День знаний — 2025
28 августа 2025 в 11:43

Россиянин чуть не умер из-за укуса комара во время отпуска

Вернувшийся из Шри-Ланки россиянин попал в больницу из-за укуса комара

Фото: IMAGO/NIH-NIAID/IMAGE POINT FR/Global Look Press

Вернувшийся домой из Шри-Ланки россиянин попал в больницу из-за укуса комара, сообщил Telegram-канал Mash. Выяснилось, что во время поездки он заразился лихорадкой денге.

Канал отметил, что в аэропорту мужчина почувствовал ломоту в теле, сильную головную боль, высокую температуру и озноб. Россиянина доставили в больницу, после курса капельниц ему стало легче.

Ранее эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что вспышка лихорадки чикунгунья в южных провинциях Китая не требует закрытия российских границ. Он пояснил, что комары-переносчики этого заболевания не характерны для климата России.

Эксперт напомнил о Международных медико-санитарных правилах. Согласно им, текущая ситуация не соответствует критериям для ограничения пересечения границ. Онищенко также рассказал, что летальность от этой болезни ниже, чем от COVID-19. В группе риска при этом находятся пожилые люди. В начале августа в Китае было зарегистрировано около семи тысяч случаев заболевания, симптомы которого включают лихорадку, суставные боли и сыпь.

Россия
Шри-Ланка
туристы
комары
укусы
