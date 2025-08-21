Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 10:35

Гид скончалась на глазах у туристов в Колизее

RomaToday: итальянский экскурсовод умерла во время работы в Колизее

Фото: IMAGO/Stefano Montesi/Global Look Press

Итальянский экскурсовод Мария Джованна Джомарино скончалась во время своей рабочей смены в Колизее, сообщило издание RomaToday. По данным портала, трагедия произошла 19 августа, гид потеряла сознание после подъема по лестнице. Смерть наступила до приезда скорой помощи.

Драма разгорелась вчера днем, перед тысячами туристов, которые находятся внутри амфитеатра Флавия. Работницу звали Мария Джованна Джомарино, ей было 56 лет, — сказано в материале.

Ранее сообщалось о том, что итальянский спортсмен Маттиа Дебертолис умер после Всемирных игр в китайском Чэнду. Утром 8 августа он участвовал в соревнованиях по спортивному ориентированию, когда его нашли без сознания. Мужчина умер в одном из китайских медучреждений 12 августа. Причина смерти не раскрывается.

До этого стало известно, что иностранная путешественница была изнасилована в отеле во время экскурсионного тура в индийском городе Биканер в штате Раджастхан. Инцидент произошел в гостинице в районе Лалгарх. Насильника задержали вскоре после того, как пострадавшая обратилась в полицию. Им оказался работник отеля.

Италия
смерти
экскурсии
туристы
