Гид скончалась на глазах у туристов в Колизее RomaToday: итальянский экскурсовод умерла во время работы в Колизее

Итальянский экскурсовод Мария Джованна Джомарино скончалась во время своей рабочей смены в Колизее, сообщило издание RomaToday. По данным портала, трагедия произошла 19 августа, гид потеряла сознание после подъема по лестнице. Смерть наступила до приезда скорой помощи.

Драма разгорелась вчера днем, перед тысячами туристов, которые находятся внутри амфитеатра Флавия. Работницу звали Мария Джованна Джомарино, ей было 56 лет, — сказано в материале.

