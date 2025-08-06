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06 августа 2025 в 11:22

Иностранку изнасиловали в отеле во время тура по Индии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Иностранная путешественница была изнасилована в отеле во время экскурсионного тура в индийском городе Биканер в штате Раджастхан, сообщает портал Bhaskar English. По его информации, инцидент произошел в гостинице в районе Лалгарх. Насильника задержали вскоре после того, как пострадавшая обратилась в полицию. Им оказался работник отеля.

Иностранная туристка была изнасилована в отеле в Биканере. <…> Полиция задержала молодого человека из отеля, который работает организатором мероприятий, и в настоящее время допрашивает его, — говорится в публикации.

Уточняется, что полиция уже допросила подозреваемого. Специальная комиссия также провела осмотр пострадавшей.

Ранее в Благовещенске двое мужчин жестоко изнасиловали 37-летнюю женщину в ее собственной квартире. По словам очевидцев, стены и пол были в крови, а сама женщина — сильно избита и изувечена. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

До этого в Туле неизвестный пробрался в морг на набережной Дрейера и, предположительно, изнасиловал труп молодой девушки. Окончательные выводы будут сделаны после экспертизы.

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