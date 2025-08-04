В Туле вскрыли морг и изнасиловали труп молодой девушки Неизвестный пробрался в морг Тулы и изнасиловал труп девушки

В Туле неизвестный пробрался в морг на Набережной Дрейера и, предположительно, изнасиловал труп молодой девушки, сообщил источник издания ТСН24. По его словам, окончательные выводы будут сделаны после экспертизы.

Неизвестный проник на территорию учреждения. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, — приводится заявление регионального УМВД.

Статья 244 УК «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения» подразумевает максимальное наказание в виде 40 тысяч рублей штрафа, обязательные или исправительные работы либо арест на три месяца. То же преступление, но совершенное группой лиц, повлечет за собой до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Амурской области осудили 22-летнего парня, который во время ссоры забил до смерти свою 15-летнюю возлюбленную, а после изнасиловал ее труп. Пропавшую школьницу некоторое время не могли найти. В итоге преступника приговорили к 20 годам лишения свободы. После освобождения ему не будет дозволено работать с детьми.