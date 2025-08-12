Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 августа 2025 в 10:32

Итальянский спортсмен умер на Всемирных играх в Китае

Спортсмен Дебертолис умер на соревнованиях по спортивному ориентированию в КНР

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Итальянский спортсмен Маттиа Дебертолис умер во время Всемирных игр в китайском Чэнду, сообщили в оргкомитете турнира, Международной ассоциации всемирных игр (IWGA) и Международной федерации спортивного ориентирования (IOF). Утром 8 августа он участвовал в соревнованиях по спортивному ориентированию, когда его нашли без сознания.

IWGA, местный организационный комитет Всемирных игр 2025 в Чэнду и IOF с глубокой скорбью сообщают о кончине итальянского спортсмена-ориентировщика Маттиа Дебертолиса, — сказано в совместном заявлении.

Дебертолис умер в одном из китайских медучреждений 12 августа. Причина смерти не раскрывается. В сообщении подчеркнули, что семье спортсмена будет оказана всевозможная поддержка.

Ранее российская пловчиха Диана Слисева на Всемирных играх в Чэнду завоевала первую для РФ золотую медаль. Она победила в дисциплине подводного плавания на 50 метров с апноэ (задержка дыхания). Вторую строчку в этой дисциплине заняла представительница Южной Кореи Юджин Сео. Ее соотечественница Мири Юн замкнула тройку лидеров.

