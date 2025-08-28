День знаний — 2025
28 августа 2025 в 18:06

В Израиле раскрыли цель новой атаки на Йемен

Целью удара ЦАХАЛ по Сане были высокопоставленные представители хуситов

Целью удара ЦАХАЛ по йеменской столице Сане были высокопоставленные представители хуситов, сообщил израильский 12-канал со ссылкой на источник. Там отметили, что ликвидацию политических деятелей движения планировалось осуществить еще во время предыдущей военной операции Тель-Авива.

Целью атак были высокопоставленные политические деятели хуситов, — говорится в сообщении.

Ранее ЦАХАЛ нанесла удар по Сане во время трансляции выступления лидера хуситов Абдель Малека аль-Хуси. При этом в городе прогремело несколько взрывов. О пострадавших информации пока нет.

До этого хуситы при помощи «гиперзвуковой баллистической ракеты» нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Представитель повстанцев Яхья Сариа заявил, что атака якобы достигла своей цели — блокировала работу воздушной гавани. При этом Тель-Авив заявлял о перехвате ракеты мятежников. Удары хуситов стали ответом на атаку ЦАХАЛ по военной инфраструктуре йеменского движения в районе Саны.

Израиль
Йемен
хуситы
удары
ЦАХАЛ
