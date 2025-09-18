Метеоролог раскрыл, когда и где в России пойдет первый снег

Метеоролог раскрыл, когда и где в России пойдет первый снег Вильфанд заявил, что первый снег пройдет в пятницу в Якутии

Первый снежный временный покров в РФ установится уже в ночь на пятницу, 19 сентября, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, это произойдет в Якутии — там будет мокрый снег и ветер до 21 м/с.

Мокрый снежок уже наблюдался, причем как ни странно на юге Дальнего Востока. А вот ситуация, когда снег образует временный снежный покров, можно говорить, что происходит впервые в этом году после зимнего периода, — сказал он.

Кроме того, на Сахалине, в Приморском и Хабаровском краях также прогнозируются сильные дожди, ветер. Там ожидается ухудшение гидрологической обстановки.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье были замечены заморозки до -2 градусов в ночное и утреннее время. Понижение температуры наблюдалось в период с 13 по 15 сентября.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд заявил, что в ближайшие дни сразу в девяти регионах России ожидаются ночные заморозки с температурой от -1 до -5 градусов. Похолодание коснется и юга Поволжья.

Тем временем ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец информировал, что снежный покров в Москве начнет формироваться к концу ноября, и снега будет много. Он отметил, что сентябрь окажется теплее нормы примерно на три градуса.