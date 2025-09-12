Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 сентября 2025 в 19:24

В Подмосковье ожидаются заморозки

МЧС: столбики термометров в Подмосковье опустятся ниже нуля

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Подмосковье в ближайшие дни ожидаются заморозки до −2 градусов в ночное и утреннее время, передает пресс-служба главного управления МЧС России по Московской области. Понижение температуры ожидается в период с 13 по 15 сентября. В управлении МЧС призвали граждан быть предельно внимательными при нахождении на улице и в случае чего обращаться в экстренные службы.

Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в период с 13 по 15 сентября ночью и утром в отдельных районах Московской области ожидаются заморозки до −2 градусов, — говорится в сообщении.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни сразу в девяти регионах России ожидаются ночные заморозки с температурой от −1 до −5 градусов. Похолодание коснется и юга Поволжья.

До этого сообщалось, что 14 сентября в Москве ожидается рекордно высокое атмосферное давление. Об этом заявила синоптик Татьяна Позднякова. По ее словам, показатель может достичь 762 мм ртутного столба.

заморозки
погода
МЧС
холода
