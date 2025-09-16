Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» нанесли удар гиперзвуковой баллистической ракетой по израильскому объекту в Тель-Авиве, сообщает телеканал Al Masirah. По данным представителя вооруженных сил мятежников Яхьи Сарии, атака была направлена против объекта в районе Яффо.

Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели военную операцию с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2», которая атаковала важный объект израильского противника в оккупированном районе Яффо. Операция успешно достигла своей цели, — подчеркнул Сариа.

Помимо этого, по его словам, силы движения атаковали беспилотниками аэропорт Рамон недалеко от города Эйлат. Удары последовали после того, как израильская авиация нанесла серию атак по йеменскому порту Ходейда.

Ранее министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар направил официальный протест председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен против возможных санкций ЕС. В письме он назвал такие меры беспрецедентными и указал, что они основаны на недостоверной информации, играя на руку ХАМАС. Саар подчеркнул, что санкции подрывают усилия по завершению войны, которую Израиль ведет после теракта 7 октября 2023 года.