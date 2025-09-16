«Беспрецедентный шаг»: Израиль резко осудил возможные санкции ЕС

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар направил официальное письмо председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен по поводу возможных санкций ЕС в отношении Тель-Авива, сообщила пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства. В документе потенциальное введение ограничительных мер названо беспрецедентным шагом.

Письмо было направлено в Брюссель накануне запланированного обсуждения приостановки отдельных положений Соглашения об ассоциации. Копии послания получили государственный секретарь США Марко Рубио, глава дипломатии ЕС Кая Каллас, а также министры иностранных дел стран — членов Европейского союза.

Ваше намерение вынести на рассмотрение Еврокомиссии предложение о приостановке торговых статей Соглашения об ассоциации — без предварительного уведомления, в экстренном порядке, без консультаций с нами и в противоречии с духом соглашения — является беспрецедентным шагом, — написал Саар.

Он подчеркнул, что подобные меры принимаются в момент, когда Израиль «ведет войну за свое существование» после террористической атаки 7 октября 2023 года. Глава МИД выразил убежденность, что возможные санкции основаны на недостоверной информации и играют на руку террористам. Он указал, что такие действия подрывают усилия по завершению боевых действий и укрепляют позиции движения ХАМАС.

Израильский дипломат отметил отсутствие справедливой процедуры и минимальных условий для диалога со стороны ЕС. В заключение министр подчеркнул, что израильтяне являются «суверенной и гордой нацией», которая не уступит угрозам в момент, когда на кону стоит ее безопасность.

Ранее министр иностранных дел Бельгии Максим Прево объявил, что государство признает Палестину на сессии Генассамблеи ООН в сентябре. По его словам, королевство также может ввести санкции против правительства Израиля. Прево подчеркнул, что официальное оформление признания произойдет после освобождения всех заложников и ухода ХАМАС от власти в секторе Газа.