Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 19:15

«Беспрецедентный шаг»: Израиль резко осудил возможные санкции ЕС

Глава МИД Израиля направил письмо фон дер Ляйен с критикой возможных санкций ЕС

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: Ursula von der Leyen/Global Look Press

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар направил официальное письмо председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен по поводу возможных санкций ЕС в отношении Тель-Авива, сообщила пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства. В документе потенциальное введение ограничительных мер названо беспрецедентным шагом.

Письмо было направлено в Брюссель накануне запланированного обсуждения приостановки отдельных положений Соглашения об ассоциации. Копии послания получили государственный секретарь США Марко Рубио, глава дипломатии ЕС Кая Каллас, а также министры иностранных дел стран — членов Европейского союза.

Ваше намерение вынести на рассмотрение Еврокомиссии предложение о приостановке торговых статей Соглашения об ассоциации — без предварительного уведомления, в экстренном порядке, без консультаций с нами и в противоречии с духом соглашения — является беспрецедентным шагом, — написал Саар.

Он подчеркнул, что подобные меры принимаются в момент, когда Израиль «ведет войну за свое существование» после террористической атаки 7 октября 2023 года. Глава МИД выразил убежденность, что возможные санкции основаны на недостоверной информации и играют на руку террористам. Он указал, что такие действия подрывают усилия по завершению боевых действий и укрепляют позиции движения ХАМАС.

Израильский дипломат отметил отсутствие справедливой процедуры и минимальных условий для диалога со стороны ЕС. В заключение министр подчеркнул, что израильтяне являются «суверенной и гордой нацией», которая не уступит угрозам в момент, когда на кону стоит ее безопасность.

Ранее министр иностранных дел Бельгии Максим Прево объявил, что государство признает Палестину на сессии Генассамблеи ООН в сентябре. По его словам, королевство также может ввести санкции против правительства Израиля. Прево подчеркнул, что официальное оформление признания произойдет после освобождения всех заложников и ухода ХАМАС от власти в секторе Газа.

Израиль
Евросоюз
санкции
Урсула фон дер Ляйен
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Индия одобрила позицию США в конфликте по Украине
Нетаньяху сообщил, что Трамп пригласил его в Белый дом
Министры обороны Белоруссии и России обсудили вопросы Союзного государства
Директору и инженеру канатной дороги на Эльбрусе избрали меру пресечения
«Радость не доставлю»: Гутерриш высказался о своей отставке
Учитель алгебры вышел из себя после слов чиновницы о зарплатах в школе
Учительница совращала школьника и предложила встретиться через пару лет
Спор о футбольных командах перерос в жестокое убийство инвалида утюгом
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.