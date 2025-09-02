Еще одна европейская страна признает Палестину

На сессии Генассамблеи ООН в сентябре Бельгия признает Палестину, сообщил в соцсети X глава МИД страны Максим Прево. По его словам, также королевство может ввести санкции против правительства Израиля. Прево подчеркнул, что официальное оформление признания произойдет после освобождения всех заложников и ухода ХАМАС от власти в секторе Газа.

Бельгия признает Палестину на сессии ООН, — написал Прево.

Ранее исполняющий обязанности министра иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп объявил о своей отставке из-за разногласий в правительстве по вопросу введения дополнительных мер против Израиля. Бывший глава МИД отметил, что не видит возможности «свободно претворять в жизнь» шаги, которые считает необходимыми. 22 августа кабинет министров Нидерландов несколько часов обсуждал предложения политика о введении новых санкций против Израиля.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал ускорить возобновление переговоров между Израилем и Палестиной. Он подчеркнул необходимость решения гуманитарного кризиса в Газе, объявления перемирия и освобождения заложников.