Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 10:17

Еще одна европейская страна признает Палестину

На сессии Генассамблеи ООН Бельгия признает Палестину

Генассамблея ООН Генассамблея ООН Фото: Shutterstock/FOTODOM

На сессии Генассамблеи ООН в сентябре Бельгия признает Палестину, сообщил в соцсети X глава МИД страны Максим Прево. По его словам, также королевство может ввести санкции против правительства Израиля. Прево подчеркнул, что официальное оформление признания произойдет после освобождения всех заложников и ухода ХАМАС от власти в секторе Газа.

Бельгия признает Палестину на сессии ООН, — написал Прево.

Ранее исполняющий обязанности министра иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп объявил о своей отставке из-за разногласий в правительстве по вопросу введения дополнительных мер против Израиля. Бывший глава МИД отметил, что не видит возможности «свободно претворять в жизнь» шаги, которые считает необходимыми. 22 августа кабинет министров Нидерландов несколько часов обсуждал предложения политика о введении новых санкций против Израиля.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал ускорить возобновление переговоров между Израилем и Палестиной. Он подчеркнул необходимость решения гуманитарного кризиса в Газе, объявления перемирия и освобождения заложников.

Бельгия
Палестина
Генассамблея ООН
МИД
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Финляндии заявили о победе над СССР во Второй мировой войне
В Китае изобрели материал, превращающий человеческое тепло в электричество
В хабаровской школе отказали в зачислении сыну участника СВО
Дачникам грозит штраф за нарушение нового закона о садоводстве
Башкир обчистил карманы родной тети ради оплаты корзины на маркетплейсе
Названы главные недостатки удаленки, мешающие нормально работать
В РСТ рассказали, подешевеют ли туры в Китай после отмены виз
Вуди Аллен рассказал, какого президента хотел бы снять своем фильме
Под Петербургом спасли заблудившуюся в лесу пару
Эксгибиционист вышел на балкон и снимал игравшую во дворе девочку
Несовершеннолетний мигрант пригрозил сломать пенсионерке лицо
Появилось видео с Audi, «разлившим» алкоголь прямо в супермаркете в Перми
В Москве пройдет VII форум «Производительность 360»
Студента парализовало из-за «зависания» в телефоне
Мать российской актрисы пострадала от самокатчицы
Житель Вологды изнасиловал женщину в ее же квартире
Китай ввел безвиз для россиян: что известно, какой срок, список документов
Медик перечислила скрытые причины искажения запаха
Трамп рассказал, чем чревато для Израиля продолжение войны в Газе
Каждый пятый россиянин оказался не готов к женщине с большим доходом
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.