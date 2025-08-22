Глава МИД Нидерландов ушел в отставку из-за санкций против Израиля

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп объявил о своей отставке из-за разногласий в правительстве по вопросу введения дополнительных мер против Израиля, сообщает портал NU.nl. По его словам, консенсуса среди членов кабинета достичь не удалось.

Я понял, что не смогу предпринять каких-либо значимых дополнительных мер, — признался политик.

Велдкамп также добавил, что не видит возможности «самостоятельно и свободно претворять в жизнь» шаги, которые считает необходимыми. По данным портала, 22 августа кабинет министров Нидерландов несколько часов обсуждал предложения политика о введении новых санкций против Израиля в связи с военной операцией в секторе Газа.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал ускорить возобновление переговоров между Израилем и Палестиной. Он подчеркнул необходимость решения гуманитарного кризиса в Газе, объявления перемирия и освобождения заложников.

В то же время перед окончательным утверждением планов по продвижению войск в Газу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сократил сроки операции по ликвидации ХАМАС. По его мнению, это поможет ликвидировать последние опорные пункты противника и добиться его окончательного разгрома.