20 августа 2025 в 21:29

Израиль может ускорить проведение военной операции

Нетаньяху распорядился ускорить сроки операции по ликвидации ХАМАС

Фото: Nasser Ishtayeh/Global Look Press

Перед финальным утверждением планов по продвижению войск в Газе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху издал новое распоряжение в отношении национальной армии, сообщает пресс-служба канцелярии политика. Он решил сократить сроки проведения операции по ликвидации ХАМАС.

В преддверии утверждения планов по продвижению войск в Газе премьер-министр Биньямин Нетаньяху распорядился сократить сроки операции, чтобы как можно быстрее ликвидировать последние опорные пункты террористов и добиться окончательного разгрома ХАМАС, говорится в публикации.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦХАЛ) призвала из резерва 60 тысяч военных и продлила срок службы 20 тысячам в рамках подготовки к операции «Колесницы Гидеона — 2» в городе Газа. Данное решение было принято после обсуждения штатным составом и одобрено министром обороны Исраэлем Кацом.

При этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что операция по захвату Газы приведет к катастрофе. Он выразил опасения, что из-за этого весь регион может оказаться в состоянии постоянной войны.

До этого премьер-министр Израиля обратил внимание, что прекращение огня в секторе Газа без разгрома движения ХАМАС приведет к «бесконечной войне». По его словам, в этом случае зверства будут повторяться вновь и вновь.

