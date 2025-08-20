Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 13:43

Лавров высказался о тупике в переговорах Израиля и Палестины

Лавров: Россия выступает за возобновление переговоров Израиля и Палестины

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия выступает за скорейшее восстановление переговорного процесса между Израилем и Палестиной, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 1». Глава МИД подчеркнул, что сейчас важно решить вопрос гуманитарного кризиса в секторе Газа.

Выступаем за скорейшее восстановление переговорного процесса между палестинцами и израильтянами по решению текущих вопросов, объявлению перемирия, освобождению заложников, — отметил Лавров.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от палестинского движения ХАМАС немедленно сложить оружие и прекратить боестолкновения с израильскими войсками в секторе Газа, чтобы разрешить гуманитарный кризис в регионе. Он также подчеркнул необходимость освобождения израильских заложников. По словам американского лидера, это самый быстрый способ решить проблему.

Между тем представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о согласии российского руководства с оценками ООН, которая признала критическое обострение гуманитарного кризиса в секторе Газа, разросшегося до масштабов катастрофы. Она отметила, что Москва не поменяла свою позицию в вопросе разрешения ситуации вокруг Палестины.

Палестина
Израиль
Сергей Лавров
МИД РФ
Россия
переговоры
сектор Газа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Готовим обязательно: рецепт помидор по-корейски быстрого приготовления
Российские школьники победили на международной олимпиаде в Сербии
ВСУ целенаправленно атаковали FPV-дронами лесовоз
Глобальный коллапс на складах Ozon: правда ли это, что с заказами, причины
Военэксперт рассказал, как можно применить в СВО крейсер «Адмирал Нахимов»
Опубликованы кадры горящего в Дербенте коньячного комбината
В следующем году пенсии для женщин обгонят мужские
Мощнейший выброс плазмы на Солнце попал на видео
KillNet вышла на связь после взлома базы ВСУ с данными о потере 1,7 военных
Кто такой экс-депутат Гаджиев, который шпионил для Запада за $45 млн
Астрономы рассказали о мощной вспышке на Солнце
Названа неожиданная причина быстрого старения мозга
Охранники получили штраф в 100 тысяч рублей из-за школьницы с гранатой
Сотни тысяч школьников сядут за парты в Крыму
Названы виновные в трагедии с малышом, которому оторвало руку на эскалаторе
Пользователей мессенджера MAX призвали соблюдать правила безопасности
В Дагестане загорелся коньячный завод
Российские военные сорвали украинскую операцию в Крыму
Посольство России раскрыло размер скидки на нефть для Индии
Снова женится или вернется на ТВ? Почему Дибров согласился на тихий развод
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.