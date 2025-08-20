Лавров высказался о тупике в переговорах Израиля и Палестины

Лавров высказался о тупике в переговорах Израиля и Палестины Лавров: Россия выступает за возобновление переговоров Израиля и Палестины

Россия выступает за скорейшее восстановление переговорного процесса между Израилем и Палестиной, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 1». Глава МИД подчеркнул, что сейчас важно решить вопрос гуманитарного кризиса в секторе Газа.

Выступаем за скорейшее восстановление переговорного процесса между палестинцами и израильтянами по решению текущих вопросов, объявлению перемирия, освобождению заложников, — отметил Лавров.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от палестинского движения ХАМАС немедленно сложить оружие и прекратить боестолкновения с израильскими войсками в секторе Газа, чтобы разрешить гуманитарный кризис в регионе. Он также подчеркнул необходимость освобождения израильских заложников. По словам американского лидера, это самый быстрый способ решить проблему.

Между тем представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о согласии российского руководства с оценками ООН, которая признала критическое обострение гуманитарного кризиса в секторе Газа, разросшегося до масштабов катастрофы. Она отметила, что Москва не поменяла свою позицию в вопросе разрешения ситуации вокруг Палестины.