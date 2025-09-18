Драка за наследство, новое имя, арест: как живут вдова и дети Жириновского

Владимир Жириновский был одним из самых ярких политиков в России. Спустя более трех лет после смерти лидера ЛДПР люди помнят его эпатажные выходки и верят в пророчества. Как сейчас живут жена, двое сыновей и дочь политика, как они поделили его наследство — в материале NEWS.ru.

Как живет вдова Жириновского

Супруга Жириновского Галина Лебедева младше политика на три года. Она окончила биологический факультет МГУ и получила специальность вирусолога.

Более 40 лет Лебедева проработала в столичном НИИ вирусологии им. Д. И. Ивановского РАМН — до 2010 года. За это время она написала более 50 научных работ в качестве старшего научного сотрудника.

Галина познакомилась с Жириновским в 1967 году во время отдыха в Абхазии. Спустя три года пара заключила брак, у них родился сын Игорь.

В 1978-м супруги решили развестись, но спустя два года снова съехались. Тем не менее в ЗАГС они уже не пошли. В 1996 году Жириновский и Лебедева обвенчались. Позже Галина выпустила книгу под названием «По жизни вдвоем», в которой рассказала о муже.

Сейчас вдове Жириновского 76 лет. Где и как она живет, неизвестно. СМИ писали, что она уехала из России. Лебедева не пришла на похороны мужа.

Владимир Жириновский с супругой Галиной Лебедевой на праздновании своего 70-летия, 2016 год Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Куда пропал старший сын Жириновского

Старший и единственный законный сын Жириновского Игорь родился 27 сентября 1972 года. Он взял фамилию матери, чтобы известность отца не мешала ему строить карьеру.

Лебедев окончил Московскую государственную юридическую академию. Он является кандидатом социологических наук и доктором исторических наук. До начала политической карьеры сын Жириновского был санитаром в детском отделении поликлиники, разнорабочим в кооперативе музыкально-технического обслуживания и лаборантом кафедры юридического факультета МГУ.

В 1994 году он начал работать помощником отца в Госдуме, а в 1997-м занял пост специалиста-эксперта аппарата фракции ЛДПР. Еще через год Лебедев стал советником министра труда и социального развития РФ.

В 1999 году старший сын Жириновского был избран депутатом Госдумы, а в 2011-м стал зампредом парламента. Он занимал этот пост до 2021 года, после чего сообщил о приостановке политической деятельности. СМИ писали, что причина этого решения — ссора с отцом. Лебедев отрицал эту информацию.

«Никакого конфликта у меня с отцом не было и быть не могло. Жириновский был лидером, руководителем партии, и все решения принимал он. Мы, все члены партии, эти решения исполняли. О каком конфликте может быть речь вообще?!» — заявил он.

В мае 2022 года СМИ писали, что сын Жириновского сменил фамилию, имя и отчество на Давид Александрович Гарсия. Это решение было якобы связано с его переездом на ПМЖ в Испанию, где у его семьи есть недвижимость и бизнес. Лебедев назвал эти сведения полной чушью.

Игорь женат на Людмиле Лебедевой, у них трое сыновей: близнецы Александр и Сергей и младший, который родился в 2018 году. Сейчас экс-депутат не ведет соцсети и не появляется на публике. Где он находится, неизвестно.

Игорь Лебедев и лидер ЛДПР Владимир Жириновский (справа налево) на пленарном заседании Госдумы, 2012 год Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Как живет младший сын Жириновского

Второй, внебрачный сын Жириновского — Олег Эйдельштейн — родился 13 декабря 1986 года. Его мать — осетинка Жанна Газдарова, с которой лидер ЛДПР познакомился после официального развода с Галиной.

Изначально Олег носил фамилию матери, но затем сменил ее на Эйдельштейн в честь дедушки. Он окончил Московский государственный открытый университет и Дипломатическую академию МИД России, после чего занимался бизнесом. По данным базы СПАРК, в разное время Эйдельштейн был учредителем компаний по переработке отходов, занимался строительством, рыболовством, а также торговлей электроэнергией. На сегодняшний день он является совладельцем двух фирм, занимающихся рыболовством.

Младший сын Жириновского также строил политическую карьеру. В 2017 году он был советником в Смоленской областной администрации и выдвигал свою кандидатуру на пост в североосетинском парламенте, но не прошел в него. Кроме того, Эйдельштейн был членом регионального отделения ЛДПР.

С 2011 года он состоит в браке с Мадиной Батыровой, супруги воспитывают двух дочерей.

Эйдельштейн был фигурантом нескольких скандалов. Например, в апреле 2021 года СМИ писали, что он подрался в аэропорту Внуково с сыном бывшего главы Северной Осетии Вячеслава Битарова Зелимханом. По словам очевидцев, младший сын Жириновского был инициатором конфликта. В феврале 2023 года его задержали за потасовку в ресторане в центре Москвы и арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство.

В августе 2023 года Эйдельштейн подал иск в суд с требованием признать его родственную связь с Жириновским. Спустя почти год его заявление было удовлетворено.

«Он не был лучшим отцом, лучшим дедом. Он был лучшим политиком», — заявил Олег.

В конце 2024 года Эйдельштейн сменил фамилию на Жириновский.

«Она стала принципиальной, потому что у меня все пытаются забрать, всю его историю. Меня никуда не допускают. Единственное, что не могут у меня забрать, — это моя кровь и фамилия. Кто, если не я, будет носить эту фамилию?» — объяснил он свое решение.

Олег Эйдельштейн во время панихиды по лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, 2022 год Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Чем занимается дочь Жириновского

Дочь Жириновского Анастасия Боцан-Харченко (до замужества — Петрова) родилась в 1983 году. Она также была внебрачным ребенком политика, но он дал ей свое отчество. Мать Анастасии — Татьяна Тезикова.

Дочь Жириновского не вела публичную жизнь и рассказала о себе лишь после смерти отца. Она отметила, что всегда могла обратиться к нему за помощью.

По одной из версий СМИ, Боцан-Харченко связала свою жизнь с наукой. По другой, она работала в МИД. В 2010 году дочь Жириновского вышла замуж за госслужащего (с 2018 по 2022 год Аркадий Боцан-Харченко был вице-губернатором Владимирской области). У пары есть двое детей.

В октябре 2024 года стало известно, что дочь экс-главы ЛДПР займется сохранением наследия отца. Она является управляющей благотворительным фондом им. Владимира Жириновского.

Замглавы фракции Станислав Наумов заявил о намерении выдвинуть кандидатуру Боцан-Харченко от ЛДПР на выборах в Госдуму в 2026 году. При этом помощница председателя партии Леонида Слуцкого сообщила NEWS.ru, что это решение еще не принято. При этом замруководителя Центрального аппарата ЛДПР Элеонора Кавшар отметила, что Анастасия — член команды.

Как дети Жириновского поделили его наследство

После смерти Жириновского в 2022 году между его сыновьями начался спор за его наследство. На имущество и деньги покойного политика претендовали не только его прямые наследники, но и племянницы — Елена Листопадова и Наталья Соколова.

По словам Олега, все наследство экс-главы ЛДПР оценивалось в 3 млрд рублей, он получил 200 млн. Сын Жириновского уточнил, что каждому из троих детей досталось по 6% от общей суммы.

«20% от общего имущества — детям на троих, каждому по 6%. Оставил счет, где было около 3 млрд рублей. Я вступил в это наследство», — подчеркнул он.

По словам сына Жириновского, большая часть сбережений политика — 70% — отошла ЛДПР согласно завещанию. В документе отмечается, что этих средств хватит на две партийные предвыборные кампании. Наследник подчеркнул, что никто из детей не остался недовольным.

