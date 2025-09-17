Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 23:02

ЕК приостановила поддержку Израиля из-за обострения конфликта в Газе

Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС прекратила поддержку Израиля из-за Газы

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Еврокомиссия (ЕК) приостанавливает финансовую поддержку Израиля в связи с его военной операцией в секторе Газа, заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, «ужасающие события», которые там происходят, должны прекратиться, передает пресс-служба ЕС.

Необходимо немедленное прекращение огня, беспрепятственный доступ для всей гуманитарной помощи и освобождение всех заложников, удерживаемых [палестинским движением] ХАМАС, — подчеркнула она.

Европейский союз остается важным донором гуманитарной помощи и твердым сторонником принципа сосуществования двух государств, добавила фон дер Ляйен. В Брюсселе напомнили, что вторая статья соглашения об ассоциации Израиля с ЕС «предусматривает уважение прав человека и демократических принципов», и сотрудничество с государством может сократиться, если это условие не будет соблюдено.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что началась интенсивная фаза операции в секторе Газа, это решающий этап. Более 350 тысяч жителей покинули город вечером 15 сентября. Представитель ЦАХАЛ (армия Израиля) на арабском языке предупредил местных, которые не эвакуировались, что в Газе теперь опасная зона боевых действий, поскольку израильская армия уничтожает инфраструктуру ХАМАС.

До этого комиссия ООН по расследованию событий на палестинской территории признала геноцидом израильские действия в секторе Газа, следует из отчета организации. Согласно документу, израильские власти частично уничтожили репродуктивную способность палестинцев и создали условия для их физического уничтожения.

Урсула фон дер Ляйен
Евросоюз
Израиль
сектор Газа
