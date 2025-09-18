Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 02:48

Мелания Трамп и жена короля Британии надели платья цветов флага Украины

Мелания Трамп Мелания Трамп Фото: Bonnie Cash/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Супруга Чарльза III Камилла и первая леди США Мелания Трамп появились на банкете в платьях синего и желтого цветов, передает Sky News. Неизвестно, договорились ли они об этом заранее.

Сам же король Британии выступил с речью про поддержку Украины. Во время выступления он затронул темы торговли, Украины и защиты окружающей среды. Монарх добавил, что Великобритания и США «вместе противостояли силам тирании» в годы Первой и Второй мировых войн.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал президента США Дональда Трампа занять четкую позицию по антироссийским санкциям. Он также заявил, что прекратить конфликт помогут гарантии безопасности для Киева.

Тем временем американский государственный секретарь Марко Рубио информировал, что Дональд Трамп в дальнейшем может посчитать, что достичь урегулирования на Украине невозможно. При этом он подчеркнул, что пока хозяин Белого дома придерживается другой позиции, по-прежнему прилагает усилия, чтобы положить конец украинскому конфликту. США также продолжают сотрудничать с партнерами в Европе по вопросам гарантий безопасности. По словам Рубио, без этого урегулирование кризиса путем переговоров нереализуемо.

Мелания Трамп
США
Камилла
Британия
