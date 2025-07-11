Королевская семья Британии: новости, тайная беседа Миддлтон с женой Макрона

Специалист по чтению губ Джереми Фримэн расшифровал диалог принцессы Уэльской Кейт Миддлтон и супруги президента Франции Брижит Макрон после ее ссоры с супругом. Какие еще последние новости о королевской семье Великобритании известны сегодня, 11 июля?
Что известно о разговоре Миддлтон с Брижит Макрон
Официальный визит президента Франции Эммануэля Макрона и его супруги в Великобританию стартовал с формальной встречи в аэропорту, где их поприветствовали принц Уильям и Кейт Миддлтон. В момент схода с трапа Брижит Макрон вновь публично унизила мужа, не приняв протянутую им руку. Она самостоятельно покинула самолет, одной рукой держась за поручень, а другой придерживая длинное платье.
Когда супруги вышли к членам королевской семьи, лидер Франции поцеловал руку Миддлтон, а Брижит Макрон в тайне обменялась с принцессой парой фраз. Как рассказал специалист по чтению губ Джереми Фримэн таблоиду The Mirror, первая леди сделала комплимент Кейт.
«Брижит сказала Кейт, что „очень рада“ ее видеть, и добавила: „Ты прекрасно выглядишь“, возможно, имея в виду ее борьбу с раком», — отметил эксперт.
В честь приезда французской делегации король Карл III организовал торжественный гала-ужин в Виндзорском замке. На мероприятии Макрон оказывал настойчивые знаки внимания принцессе Уэльской, подмигивая ей и предлагая чокнуться.
Что сын Камиллы рассказал о ее алкоголизме
Издание Radar на днях сообщило, что принц Уильям поставил ультиматум королеве Камилле из-за ее пристрастия к алкоголю. По данным журналистов, Уэльский согласился с распоряжением отца — короля Британии Карла III, что после его смерти его супруга должна получить право управлять дворцом и денежными средствами, однако выдвинул условие, что она должна прекратить злоупотреблять алкоголем.
Источник пишет, что Камилла снимает стресс с помощью алкоголя на фоне онкологического диагноза Карла III, напряженных отношений с Кейт Миддлтон и критики со стороны принца Гарри.
Букингемский дворец соответствующие слухи не комментировал, но сын Камиллы от первого брака Том Паркер-Боулз в одном из интервью рассказал, что ни разу не видел мать в состоянии алкогольного опьянения, сообщает The crowns.
«Я ни разу в жизни не видел ее пьяной. Она не пьет джин — никогда не пила. Бросила курить 20, а может, и 30 лет назад», — заявил он.
По словам Паркер-Боулза, Камилла предпочитает вино, но употребляет его в небольших количествах.
«Буквально полтора бокала», — добавил он.
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