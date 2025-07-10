Королевская семья Британии: последние новости, флирт Макрона с Миддлтон

Президент Франции Эммануэль Макрон на банкете в честь его визита в Лондон флиртовал с принцессой Уэльской Кейт Миддлтон. Какие еще известны последние новости о королевской семье Великобритании сегодня, 10 июля?

Что известно о флирте Макрона с Миддлтон

Эммануэль Макрон оказал несколько знаков внимания Кейт Миддлтон во время государственного визита в Великобританию, куда он прибыл 8 июля, сообщает Daily Mail. Когда президент Франции сошел с трапа самолета, он поприветствовал принцессу поцелуем в руку. При этом принц Уильям не стал целовать руку жены французского лидера.

Затем на торжественном приеме в Виндзорском замке Макрон подмигнул Миддлтон и флиртовал с ней, этот момент успели запечатлеть фотографы.

«Эммануэль Макрон оказывал настойчивые знаки внимания принцессе Уэльской, подмигивая ей и предлагая чокнуться», — говорится в публикации.

Это произошло после того, как супруга президента Франции Брижит Макрон вновь публично унизила супруга, не приняв протянутую им руку для спуска с трапа самолета по прибытии в Великобританию. Она самостоятельно покинула самолет, одной рукой держась за поручень, а другой придерживая длинное платье.

Макрон на торжестве в Виндзорском замке сидел по левую руку от короля Карла III, справа от него располагалась Кейт Миддлтон, а его жена Брижит расположилась рядом с королевой Камиллой и принцем Уильямом.

Кейт Миддлтон и принц Уильям во время государственного визита в Великобританию Фото: i-Images/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Почему здоровье Карла III вызвало беспокойство

Во время встречи с Эммануэлем Макроном у Карла III заметили налитый кровью глаз, что вызвало беспокойство поклонников королевской семьи, сообщает New York Post.

При этом представитель Букингемского дворца, пожелавший остаться анонимным, заявил, что повода для беспокойства нет — у короля всего лишь лопнул кровеносный сосуд. Источник отметил, что это не связано с какими-либо проблемами со здоровьем у монарха, в том числе с его онкологическим заболеванием. Медики также заверили журналистов, что кровоизлияние в глазу — не повод для беспокойства.

«Субконъюнктивальное кровоизлияние часто происходит без какого-либо очевидного вреда для глаза. Даже сильное чихание или кашель могут привести к разрыву кровеносного сосуда в глазном яблоке. Специально лечить это не нужно. Все пройдет само собой», — отметили специалисты.

Карл III с февраля 2024 года борется с онкологическим заболеванием. В Букингемском дворце сообщили, что у монарха обнаружили рак во время процедур, связанных с увеличением простаты. По сей день он проходит лечение.

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