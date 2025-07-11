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11 июля 2025 в 11:27

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 июля: где в России сбои

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Сегодня, 11 июля, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты сотовых операторов МТС, T2, Yota, «МегаФон» и «Билайн». Что об этом известно, в чем причина, когда восстановят связь?

Что известно о сбоях в работе мобильного интернета 11 июля

Согласно данным сервиса «Сбой.РФ», в пятницу, 11 июля, нестабильная работа мобильного интернета фиксируется в десятках российских регионов. Пользователи жалуются на то, что они не могут загрузить приложения, открыть медиафайлы, отправить сообщения и воспользоваться онлайн-услугами.

Наибольшее количество жалоб 11 июля зафиксировано от пользователей T2. Порядка 62% сообщений об отсутствии связи приходятся на Санкт-Петербург, 13% — на Москву, 8% — на Ленинградскую область, 5% — на Ярославскую область, 2% — на Тюмень и Смоленскую область, 1% — на Республику Коми, Мурманскую, Московскую, Новосибирскую, Иркутскую и Воронежскую области.

Абоненты МТС, Yota, «МегаФона» и «Билайна» также сообщают, что у них периодически пропадает мобильный интернет. Большинство жалоб от пользователей этих сотовых операторов зафиксировано из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского и Пермского краев, Ростовской, Свердловской, Ярославской, Амурской и Новосибирской областей.

«В Ленобласти нет мобильного интернета с самого утра. Телефон хоть и показывает 4G, открыть приложения или зайти на какой-нибудь сайт не получается», «Уже который день в Москве интернет или очень сильно проседает в скорости, или же вообще отключается, невозможно пользоваться онлайн-услугами», «Кемеровская область. Связь и интернет очень плохой. Сигнал есть на минимуме, но связи нет», «В Подмосковье ни голосовая связь, ни СМС, ни мобильный интернет нормально не работают уже который день», — пишут пользователи.

О сроках восстановления полноценной работы мобильного интернета не сообщалось.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Почему не работает мобильный интернет в Петербурге 11 июля

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на фоне объявленной 11 июля в 06:58 по московскому времени опасности атаки БПЛА предупредил жителей региона о возможных проблемах со связью

«Возможно частичное понижение сигнала мобильного интернета», — сообщил он.

Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга также предупредил жителей города о возможном ухудшении качества мобильного интернета и связи.

В пресс-службе пояснили, что эти ограничения введены временно в целях безопасности. В комитете также принесли извинения за доставленные неудобства и выразили надежду на понимание жителей и гостей города.

Почему не работает мобильный интернет в регионах России 11 июля

Представители российских регионов предупреждали граждан, что мобильный интернет могут периодически отключать в целях безопасности.

«В Приморье, как и во всех регионах России, стали периодически отключать мобильный интернет в целях безопасности. Такие временные ограничения — одна из мер безопасности, которую вводят в регионах в условиях СВО», — говорилось в сообщении Минцифры Приморского края.

В ведомстве напомнили гражданам, что при отключении мобильного интернета сотовая голосовая связь и отправка СМС всегда остаются доступными.

Эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский в беседе с NEWS.ru напомнил, что отключение мобильного интернета периодически происходит при наличии оперативной информации о готовящихся атаках.

«Это лишает [злоумышленников] канала связи и управления», — пояснил он.

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