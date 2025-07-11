Власти Санкт-Петербурга предупредили о сбоях связи и интернета

В Санкт-Петербурге ожидаются перебои с мобильной связью и интернетом, сообщает комитет по информатизации и связи города. Ведомство предупредило, что ухудшение качества связи временно и связано с мерами обеспечения безопасности.

Принятые меры необходимы для обеспечения безопасности. Приносим извинения за возможные неудобства и благодарим за понимание, — говорится в сообщении.

По данным издания «Фонтанка», на отсутствие связи жалуются жители Центрального, Красносельского, Фрунзенского и Московского районов Петербурга. Жалобы начали поступать утром 11 июля.

Ранее в Ярославле временно ограничили работу мобильного интернета и полеты в аэропорту Туношна из-за угрозы атаки беспилотников. Власти призвали жителей отнестись к мерам с пониманием, подчеркнув, что безопасность населения и стратегических объектов — в приоритете.

До этого в системе быстрых платежей произошел масштабный сбой: пользователи не могли совершать переводы, а приложение и сайт СБП не работали. Наибольшее число жалоб поступило от клиентов Т-Банка и Сбербанка, также проблемы затронули «Яндекс Пэй», Банк Санкт-Петербург и Альфа-Банк. Сбои фиксировались в Москве, Петербурге и ряде других регионов.