Жителей российского города оставили вне Сети

В Ярославле ограничили работу мобильного интернета из-за угрозы атаки БПЛА, сообщает областное правительство в Telegram-канале. Вместе с тем были введены временные ограничения на полеты в аэропорту Туношна.

В Ярославле в связи с угрозой [атаки] БПЛА ограничена работа мобильного интернета и введены временные ограничения на полеты в аэропорту Туношна, — говорится в сообщении.

В правительстве добавили, что также ограничивается работа уличных площадок Всероссийского Некрасовского праздника поэзии. Все праздничные мероприятия перенесли в помещения музея-усадьбы «Карабиха».

Жителей просят отнестись к ситуации с пониманием. Власти подчеркнули, что безопасность жителей и стратегической инфраструктуры региона превыше всего.

Ранее сообщалось, что жителям Ростовской области будут отключать мобильный интернет из-за участившихся атак украинских беспилотников. По словам начальника службы РЭБ 4-й гвардейской армии ВВС и ПВО подполковника Анатолия Кудрявцева, число используемых ВСУ дронов растет, также совершенствуются технологии их управления.