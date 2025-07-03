Жителям Ростовской области начнут отключать мобильный интернет

Жителям Ростовской области будут отключать мобильный интернет из-за участившихся атак украинских беспилотников, сообщила пресс-служба правительства региона. По словам начальника службы РЭБ 4-й гвардейской армии ВВС и ПВО подполковника Анатолия Кудрявцева, число используемых ВСУ дронов растет, также совершенствуются технологии их управления.

Для защиты от участившихся атак вражеских беспилотников ограничения работы мобильного интернета будут вводиться в ряде муниципальных образований Ростовской области, — говорится в сообщении.

Исполняющий обязанности министра цифрового развития региона Алексей Алехин отметил, что при атаках БПЛА операторы перенастраивают оборудование для того, чтобы жители могли совершать звонки и отправлять сообщения. Власти принимают меры для обеспечения бесперебойной работы важных сервисов и приложений.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге администрация одного из местных кафе порекомендовала местным жителям в случае атаки отбиваться от БПЛА с помощью камней. Соответствующую инструкцию заведение разместило на доске у входа.

До этого в Минобороны РФ сообщали, что за прошедшую ночь средства противовоздушной обороны сбили 69 беспилотников ВСУ над территорией России. Больше всего дронов — 27 БПЛА — были сбиты над территорией Белгородской области.