Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 июля 2025 в 11:28

Жителям Ростовской области начнут отключать мобильный интернет

В Ростовской области начнут отключать мобильный интернет из-за частых атак БПЛА

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жителям Ростовской области будут отключать мобильный интернет из-за участившихся атак украинских беспилотников, сообщила пресс-служба правительства региона. По словам начальника службы РЭБ 4-й гвардейской армии ВВС и ПВО подполковника Анатолия Кудрявцева, число используемых ВСУ дронов растет, также совершенствуются технологии их управления.

Для защиты от участившихся атак вражеских беспилотников ограничения работы мобильного интернета будут вводиться в ряде муниципальных образований Ростовской области, — говорится в сообщении.

Исполняющий обязанности министра цифрового развития региона Алексей Алехин отметил, что при атаках БПЛА операторы перенастраивают оборудование для того, чтобы жители могли совершать звонки и отправлять сообщения. Власти принимают меры для обеспечения бесперебойной работы важных сервисов и приложений.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге администрация одного из местных кафе порекомендовала местным жителям в случае атаки отбиваться от БПЛА с помощью камней. Соответствующую инструкцию заведение разместило на доске у входа.

До этого в Минобороны РФ сообщали, что за прошедшую ночь средства противовоздушной обороны сбили 69 беспилотников ВСУ над территорией России. Больше всего дронов — 27 БПЛА — были сбиты над территорией Белгородской области.

Россия
Ростовская область
Юрий Слюсарь
отключения
интернет
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Родившийся в СССР нобелевский лауреат остался без европейского паспорта
Руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов отметит юбилей
Зафиксированы попытки ВСУ атаковать ДНР ракетами Storm Shadow
Кузнецова рассказала об условиях и мерах поддержки для семей с детьми
Пашинян рассказал о возлагаемых на США надеждах
Кадыров лаконично ответил тем, кто желает ему смерти
Глава Федерации бокса рассказал, что ждет давшую вейп обезьяне спортсменку
Популярную российскую группу заподозрили в пропаганде ЛГБТ
Назван фактор, из-за которого ХАМАС и Израиль могут не достичь перемирия
Российские войска вступили в бой с элитным отрядом ГУР Украины
В Госдуме объяснили, почему в России отмечают День святого Валентина
Вяльбе заговорила о серьезных проблемах Большунова со здоровьем
Законопроект премьера Британии о сокращении выплат сыграл с ним злую шутку
Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 4 июля, фото и видео
Сбои в работе МТС сегодня, 4 июля: проблемы со связью, когда починят
Премьера спектакля «Терраса» состоится в LA'Театре в Москве
В Госдуме раскрыли, кто пытается вернуть Манижу в Россию
Стало известно, какое оружие ВСУ российский лазер будет щелкать как орешки
«Работает на 300%»: Кузнецова назвала самый нелогичный семейный закон
Военкор назвал атаку ВСУ на Подмосковье попыткой Киева понравиться Трампу
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.