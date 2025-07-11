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11 июля 2025 в 08:54

Серьезный сбой произошел в работе российского мобильного оператора

Сбой произошел в работе мобильного оператора Т2

Фото: Ruslan Yarocky/Global Look Press

В работе мобильного оператора Т2 произошел сбой, только за 15 минут о проблемах сообщили 60 пользователей, сообщает портал Downdetector. За 11 июля зафиксировано в общей сложности 94 жалобы.

В основном проблемы возникли у пользователей из Санкт-Петербурга. На них пришлось 54% обращений. Также с трудностями столкнулись пользователи из Москвы — 17% обращений.

Ранее были зафиксированы масштабные перебои в работе социальной сети «ВКонтакте». Согласно полученным данным, трудности с доступом к платформе наблюдались в 31 населенном пункте. За 60 минут было зарегистрировано свыше 1893 обращений от пользователей. Параллельно отмечались сбои в функционировании видеосервиса «VK Видео».

До этого на территории России были зафиксированы массовые перебои в работе мессенджера WhatsApp. Согласно информации Downdetector, за один час поступило 117 жалоб, за сутки — 618. Одновременно наблюдались технические проблемы в работе Telegram, Т-Банка, оператора «Билайн» и платформы Roblox. Основной поток жалоб поступает из Ставропольского, Камчатского и Приморского краев, а также из Крыма. Пользователи сообщают о невозможности загрузки сообщений и неработающих уведомлениях.

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