Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 11 июля: отмены и задержки рейсов

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 11 июля: отмены и задержки рейсов

Сегодня, 11 июля, в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга наблюдаются отмены и задержки рейсов на вылет и прилет. Что об этом известно, какая сейчас ситуация в Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковском, Пулково?

Какие рейсы задержаны в аэропортах Москвы 11 июля

Пассажиры столичных аэропортов в пятницу, 11 июля, столкнулись с задержками рейсов на фоне вводимых ограничений на работу воздушных гаваней. В частности, с вечера 10 июля до утра 11 июля Росавиация приостанавливала прием и выпуск самолетов в Домодедово, Внуково и Жуковском. В московском районе действовал план «Ковер» из-за угрозы атаки БПЛА, уточняет Telegram-канал SHOT.

На настоящий момент ограничения на выполнение полетов из столичных аэропортов сняты. Согласно информации на сайте Внуково, 11 июля были отменены несколько рейсов в Санкт-Петербург, а вылеты в Минеральные Воды, Стамбул и Анталью задерживаются.

«Сотрудники аэропорта Внуково и авиакомпаний предпринимали все необходимые меры, чтобы минимизировать неудобства, причиненные пассажирам, и оперативно восстановить полноценную работу», — говорится в заявлении пресс-службы аэропорта Внуково.

В Шереметьево перенесены вылеты в Санкт-Петербург, из Жуковского задерживается рейс в город Белоярский, в Домодедово на настоящий момент самолеты вылетают согласно расписанию.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие рейсы задержаны в Пулково 11 июля

11 июля в 07:30 по московскому времени Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. В регионе, согласно заявлению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, была объявлена опасность атаки БПЛА.

На настоящий момент Пулково возобновил вылеты и прием самолетов. В пресс-службе аэропорта обещали стабилизировать расписание в течение дня.

«Аэропорт Пулково возобновил обслуживание воздушных судов. Ограничения продлились чуть более двух часов. При этом с 08:45 прием и выпуск воздушных судов осуществлялся по временной схеме. За период действия ограничений на запасные аэродромы ушло 8 бортов. Задержаны на 10:00 — 28 рейсов. Плановое время стабилизации расписания — в течение дня», — говорится в сообщении.

Согласно информации на сайте Пулково, 11 июля были отменены рейсы в Москву и Тегеран. На настоящий момент задержаны вылеты в Сочи, Минеральные Воды, Москву, Анталью, Стамбул, Иркутск, Казань, Калининград, Мурманск и другие.

В ночь на 11 июля Росавиация также вводила ограничения на работу аэропорта Калуги. Сейчас воздушная гавань работает штатно.

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