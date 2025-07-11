В аэропорту Пулково отменены временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Пулково сняты, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Режим вводился по соображениям безопасности и действовал чуть более двух часов — до 09:38 по московскому времени.

Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов, — говорится в заявлении.

По данным пресс-службы аэропорта, несмотря на ограничения, начиная с 08:45 воздушное движение осуществлялось по временной схеме. За время действия ограничений восемь воздушных судов были перенаправлены на запасные аэродромы, еще 29 рейсов были задержаны.

Ранее стало известно, что владелец Пулково потерял 50–55 млн рублей из-за отмены и переноса 172 рейсов 4–7 июля — ограничения были связаны с атаками ВСУ на Ленинградскую область. В сумму убытков вошли недополученные доходы авиагавани, однако оператор не учитывал косвенные потери, такие как снижение пассажиропотока. При этом наибольший финансовый урон понесли авиакомпании.