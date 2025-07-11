Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 июля 2025 в 10:09

В аэропорту Пулково отменены временные ограничения

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Пулково сняты, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Режим вводился по соображениям безопасности и действовал чуть более двух часов — до 09:38 по московскому времени.

Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов, — говорится в заявлении.

По данным пресс-службы аэропорта, несмотря на ограничения, начиная с 08:45 воздушное движение осуществлялось по временной схеме. За время действия ограничений восемь воздушных судов были перенаправлены на запасные аэродромы, еще 29 рейсов были задержаны.

Ранее стало известно, что владелец Пулково потерял 50–55 млн рублей из-за отмены и переноса 172 рейсов 4–7 июля — ограничения были связаны с атаками ВСУ на Ленинградскую область. В сумму убытков вошли недополученные доходы авиагавани, однако оператор не учитывал косвенные потери, такие как снижение пассажиропотока. При этом наибольший финансовый урон понесли авиакомпании.

Пулково
ограничения
аэропорты
безопасность
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Крупнейший спортивный фестиваль года Pride Sport Fest пройдет 12-13 июля
Двое жителей Иркутской области разбились при полете на параплане
Блогерша из России привлекла внимание необычными полетами в Ростов
Удары по Украине 11 июля: что поражено, ликвидированы ли западные советники
Трое приморских бизнесмена умыкнули из бюджета 7,6 млрд рублей
Священник назвал важную деталь похорон Старовойта
На Западе раскрыли, чем обернется для США поставка ракет Patriot Украине
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 июля: где в России сбои
Волонтеры прибыли на Камчатку спасать запутавшегося детеныша косатки
Решетников потребовал пересмотреть налог, вызвавший у регионов недовольство
Стало известно об обрушении акций одного российского банка
ЦБ назвал лидера по доходности на финансовом рынке за первое полугодие
Ликвидация последствий атаки БПЛА закончилась гибелью спасателя
Политолог предположил, о чем будет заявление Трампа по России
Медведь жестоко растерзал трех мужчин
Имеющие одного ребенка российские семьи стали чаще тратить маткапитал
Карьерный эксперт объяснила, как распознать синдром самозванца
Ароматная запеканка по-белорусски: полчаса — и ужин готов!
«Слабоумие и отвага»: психиатр оценил наличие признаков супергероя у Трампа
Мужчина получил пулю в голову и после захоронения выполз из-под земли
Дальше
Самое популярное
«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»
США

«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»

Почему не работает мобильный интернет в России 9 июля: где сбои, причины
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет в России 9 июля: где сбои, причины

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 июля: где в России сбои
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 июля: где в России сбои

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.