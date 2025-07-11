В столичном аэропорту ввели временные ограничения Росавиация: в аэропорту Жуковский введены ограничения на прием и выпуск рейсов

В аэропорту Жуковский введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил в своем Telegram-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. Он пояснил, что меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов.

Конкретные сроки и причины ограничений не уточняются. Пассажирам рекомендуется следить за обновлениями и уточнять информацию у авиаперевозчиков перед поездкой.

Ранее мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что ВСУ попытались атаковать Москву. Он уточнил, что средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника на подлете к городу. На месте падения обломков БПЛА работали экстренные службы.

До этого стало известно, что владелец петербургского аэропорта Пулково потерял 50–55 млн рублей из-за отмены и переноса авиарейсов 4–7 июля. Ограничения в работе аэропорта вводились на фоне атак ВСУ на Ленинградскую область. Всего за этот период было отменено 172 рейса. Сумма убытков включает в себя недополученные доходы авиагавани из-за отмены или задержки рейсов.