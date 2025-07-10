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Атаки ВСУ на Россию
10 июля 2025 в 16:13

Еще один дрон сбили на подлете к Москве

Собянин: силы ПВО сбили второй дрон ВСУ неподалеку от Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские противовоздушные силы обороны сбили еще один беспилотник ВСУ, направляющийся в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Информации о возможных последствиях нет.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал он.

Ранее Собинин сообщил, что ВСУ попытались атаковать Москву. Градоначальник отметил, что средства ПВО сбили беспилотник на подлете к городу. На месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы.

Тем временем стало известно, что мать пятилетнего мальчика, который погиб, закрыв ее собой от дрона ВСУ на пляже в Курске, остается в тяжелом состоянии. Тетя ребенка Елена Коломейцева пояснила, что московские врачи не хотят делиться подробностями по телефону, поэтому ей придется ехать в столицу.

В свою очередь дядя погибшего в Курсе мальчика заявил, что тот был в семье единственным ребенком. О том, что племянника не стало, мужчина узнал от журналистов. Услышав страшную новость, он не смог сдержать слез. По его словам, мать погибшего — художница.

Москва
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