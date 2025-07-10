Москву пытался атаковать дрон

ВСУ попытались атаковать Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. Он уточнил, что средства противовоздушной обороны сбили беспилотник на подлете к городу. На месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы.

ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — отметил Собянин.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, что при атаке на Белгород пострадали два человека. Это произошло при падении обломков сбитого беспилотника. По словам главы региона, их госпитализировали. Накануне, 9 июля, в хуторе Колотиловском во время уборки сена произошла детонация взрывного устройства. По словам главы региона, один человек погиб, еще двое получили ранения.

Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО в ночь на 10 июля сбили 14 беспилотников ВСУ. БПЛА уничтожили в акватории Черного моря и в Крыму, а также в Белгородской, Пензенской и Курской областях. Информации о пострадавших или разрушениях ведомство не приводило.