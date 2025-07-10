Нестерпимая жара до +40 градусов? Погода в Москве в выходные: чего ждать

Нестерпимая жара до +40 градусов? Погода в Москве в выходные: чего ждать

В Москве в выходные дни пойдут дожди с грозами, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице на 12 и 13 июля, ждать ли нестерпимой жары до +40 градусов?

Какая погода будет в Москве в выходные

По словам Евгения Тишковца, после жаркой погоды в Москве в субботу и воскресенье пройдут дожди с грозами.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«В пятницу сохранится солнечный и засушливый характер погоды, снова +30–35 градусов жары! В выходные вероятность освежающих грозовых дождей резко возрастет, что лишь немного собьет аномальный зной», — отметил он.

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что небольшое похолодание придет в российскую столицу только в начале следующей недели.

«11 и 12 июля под лучами солнца воздух раскалится до +33–35 градусов. Поэтому в ближайшие трое суток в Москве будут перекрыты рекорды максимальной температуры воздуха. Небольшое ослабление жары из-за увеличения облачности и вероятности дождя прогнозируется с начала следующей недели. После +35 градусов и +26–28 градусов покажутся раем!» — пояснила она.

По предварительной информации метеосервисов, 12 июля в российской столице ожидается жаркий и сухой день. Температура днем достигнет +34 градусов (ощущается как +36 градусов), ночью опустится до +22 градусов. Без осадков, ветер юго-восточный, 5 м/с, влажность 32%. Давление — 763 мм ртутного столба. Утро начнётся с +26 градусов и ясного неба, к полудню потеплеет до +32—34 градусов, вечером сохранится +29 градусов.

В воскресенье, 13 июля, ситуация немного изменится, потому что в регион придут грозы и похолодание. Днем — от +29 до +31 градуса, ночью — до +21 градуса. Вероятны кратковременные ливни (особенно после 15:00), ветер усилится до 6 м/с. Давление упадёт до 747 мм ртутного столба. Влажность повысится до 68%.

Таким образом, в выходные дни в Москве ожидается нестерпимая жара, но воздух до +40 градусов не прогреется.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в выходные

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов заявил, что 12 и 13 июля в городе температура воздуха поднимется до +32 градусов.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Выходные дни очень жаркие, ориентировочно дневная температура по области — от +27 до +32 градусов. Но в эти дни надо настраиваться на летние сюрпризы природы в виде ливней, гроз, шквалов и града. Могут быть они на территории всей Ленинградской области в любом месте, а также и в Санкт-Петербурге. Этот момент довольно сложный, вероятность образования таких явлений большая, так как будет перегрев атмосферы. Так что будем уточнять все по возможности», — уточнил метеоролог.

По данным метеорологических центров, в Северной столице 12 июля днем ожидается до +29 градусов, ночью — до +18 градусов. Пройдут кратковременные дожди (вероятность 40%), ветер западный, 4 м/с, давление 755 мм ртутного столба.

В воскресенье, 13 июля, прогнозируется усиление осадков. Температура днем — от +23 до +26 градусов, ночью — до +16 градусов. Кратковременные дожди в течение суток (вероятность 80%), ветер северо-западный, 7 м/с.

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