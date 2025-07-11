Погода в Москве в субботу, 12 июля: ждать ли изнуряющую жару и ливни

Погода в Москве в субботу, 12 июля: ждать ли изнуряющую жару и ливни

В Москве завтра, 12 июля, в дневное время ожидается сильная жара, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на субботу?

Какая погода будет в Москве 12 июля

В Москве завтра, 12 июля, в дневное время столбики термометров поднимутся до +35 градусов.

«12 июля переменная облачность. Ночью без осадков. Температура в Москве ночью — от +20 до +22 градусов (в центре города — от +24 до +26 градусов), по области — от +17 до +22 градусов. Днем местами кратковременный дождь, сильная жара. Температура в Москве — от +33 до +35 градусов, по области — от +30 до +35 градусов. Ветер юго-восточный 5–10 м/с», — сообщил Гидрометцентр РФ.

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова отметила, что в ближайшие дни воздух в российской столице будет прогреваться до +35 градусов.

«Ближайшие трое суток в Москве будут перекрыты рекорды максимальной температуры воздуха. Небольшое ослабление жары из-за увеличения облачности и вероятности дождя прогнозируется с начала следующей недели. После +35 градусов и +26–28 градусов покажутся раем!» — добавила синоптик.

По информации метеорологических центров, 12 июля Москву ожидает аномально жаркая погода с максимальной температурой до +34 градусов днем и до +22 градусов ночью. Утром столбики термометров покажут +26 градусов, к полудню воздух прогреется до +33 градусов, а к вечеру остынет до +28 градусов. Осадки маловероятны (вероятность — 30%), преобладает ясная погода с переменной облачностью. Ветер востоко-юго-восточный слабый 2–5 м/с, влажность не превысит 32%, что усилит ощущение духоты. Атмосферное давление составит 749–763 мм ртутного столба, вода в водоемах прогреется до +15 градусов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 12 июля

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 12 июля в Санкт-Петербурге воздух прогреется до +28 градусов.

«12 июля ночью переменная облачность, днем — облачно с прояснениями. Ночью без осадков, во второй половине дня кратковременные дожди, местами ливни, грозы. Ветер северо-восточный, восточный умеренный, при грозе местами шквалистое усиление ветра. Температура воздуха ночью — от +18 до +20 градусов. Днем — от +28 до +30 градусов. На побережье Финского залива местами до +25 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться», — говорится в прогнозе.

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов заявил, что 12 июля придет жаркая погода.

«Выходные дни очень жаркие, ориентировочно дневная температура по области — от +27 до +32 градусов. Но в эти дни надо настраиваться на летние сюрпризы природы в виде ливней, гроз, шквалов и града. Могут быть они на территории всей Ленинградской области в любом месте, а также и в Санкт-Петербурге. Этот момент довольно сложный, вероятность образования таких явлений большая, так как будет перегрев атмосферы. Так что будем уточнять все по возможности», — отметил он.

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