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10 июля 2025 в 19:42

Стало известно, о чем говорили Кейт Миддлтон и Брижит Макрон

The Mirror: Кейт Миддлтон и Брижит Макрон обменялись любезностями в аэропорту

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон Фото: i-Images / Pool/Global Look Press

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон и супруга лидера Франции Эммануэля Макрона Брижит обменялись любезностями по прибытии президентской четы в Великобританию, рассказал специалист по чтению губ Джереми Фримэн таблоиду The Mirror. Отмечается, что первая леди Франции тепло поприветствовала жену принца Уильяма, что контрастировало с ее холодностью по отношению к мужу.

Как определил специалист, Брижит обратилась к Кейт со словами: «Так рада вас видеть. Вы выглядите потрясающе». Сам Макрон тоже выразил признательность, поблагодарив британскую сторону за приглашение.

Ранее комментаторы британского издания Daily Mail заявили, что Эммануэль Макрон решил на пять минут почувствовать себя таким же великим, как император Наполеон Бонапарт, когда нарушил протокол при встрече с Карлом III. Пользователи уверены, что лидер Пятой республики по-хамски повел себя с монархом.

Прежде читатели Daily Mail уличили Макрона во флирте с принцессой Миддлтон во время государственного мероприятия в Великобритании. В комментариях к материалу, посвященному банкету в честь визита лидера Пятой республики и его супруги Брижит, пользователи осудили то, как он вел себя в общении с женой принца Уильяма.

Великобритания
Кейт Миддлтон
Брижит Макрон
Эммануэль Макрон
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