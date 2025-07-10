«Наполеон на пять минут»: Макрона публично унизили за выходку с Карлом III

Президент Франции Эммануэль Макрон решил на пять минут почувствовать себя таким же великим, как император Наполеон Бонапарт, когда нарушил протокол при встрече с Карлом III, убеждены комментаторы британского издания Daily Mail. Они уверены, что лидер страны по-хамски повел себя с монархом.
Он делает это специально. Он француз, он не верит в монархию и он абсолютный нарцисс, пытающийся почувствовать себя Наполеоном на пять минут, — констатировали пользователи Сети.
Британцы раскритиковали Макрона за то, что он решил пройтись впереди британского короля, что категорически запрещает протокол. Они подчеркнули, что также президент общался с гвардией так, будто короля не было на встрече.
Ранее читатели таблоида Daily Mail уличили президента Франции Эммануэля Макрона во флирте с принцессой Уэльской Кейт Миддлтон во время государственного мероприятия в Великобритании. В комментариях к материалу, посвященному банкету в честь визита лидера Пятой республики и его супруги Брижит, пользователи осудили то, как он вел себя в общении с женой принца Уильяма.