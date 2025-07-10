«Наполеон на пять минут»: Макрона публично унизили за выходку с Карлом III

«Наполеон на пять минут»: Макрона публично унизили за выходку с Карлом III Британцы назвали Макрона «Наполеоном на пять минут» после нарушения протокола

Президент Франции Эммануэль Макрон решил на пять минут почувствовать себя таким же великим, как император Наполеон Бонапарт, когда нарушил протокол при встрече с Карлом III, убеждены комментаторы британского издания Daily Mail. Они уверены, что лидер страны по-хамски повел себя с монархом.

Он делает это специально. Он француз, он не верит в монархию и он абсолютный нарцисс, пытающийся почувствовать себя Наполеоном на пять минут, — констатировали пользователи Сети.

Британцы раскритиковали Макрона за то, что он решил пройтись впереди британского короля, что категорически запрещает протокол. Они подчеркнули, что также президент общался с гвардией так, будто короля не было на встрече.

Ранее читатели таблоида Daily Mail уличили президента Франции Эммануэля Макрона во флирте с принцессой Уэльской Кейт Миддлтон во время государственного мероприятия в Великобритании. В комментариях к материалу, посвященному банкету в честь визита лидера Пятой республики и его супруги Брижит, пользователи осудили то, как он вел себя в общении с женой принца Уильяма.