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10 июля 2025 в 16:46

«Наполеон на пять минут»: Макрона публично унизили за выходку с Карлом III

Британцы назвали Макрона «Наполеоном на пять минут» после нарушения протокола

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Martyn Wheatley / i-Images/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон решил на пять минут почувствовать себя таким же великим, как император Наполеон Бонапарт, когда нарушил протокол при встрече с Карлом III, убеждены комментаторы британского издания Daily Mail. Они уверены, что лидер страны по-хамски повел себя с монархом.

Он делает это специально. Он француз, он не верит в монархию и он абсолютный нарцисс, пытающийся почувствовать себя Наполеоном на пять минут, — констатировали пользователи Сети.

Британцы раскритиковали Макрона за то, что он решил пройтись впереди британского короля, что категорически запрещает протокол. Они подчеркнули, что также президент общался с гвардией так, будто короля не было на встрече.

Ранее читатели таблоида Daily Mail уличили президента Франции Эммануэля Макрона во флирте с принцессой Уэльской Кейт Миддлтон во время государственного мероприятия в Великобритании. В комментариях к материалу, посвященному банкету в честь визита лидера Пятой республики и его супруги Брижит, пользователи осудили то, как он вел себя в общении с женой принца Уильяма.

Великобритания
Франция
Эммануэль Макрон
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