16 сентября 2025 в 19:10

Последствия удара Израиля по порту Ходейда попали на видео

Фото: Ali Hamad/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израильские СМИ опубликовали кадры последствий удара ЦАХАЛ по портовому городу Ходейда в Йемене, в результате которого оказался полностью уничтожен один из доков. Судя по кадрам, в небо поднялся огромный столб черного дыма. Кроме того, местность вокруг была залита огненным заревом.

Ранее стало известно, что ЦАХАЛ мотивировала свои удары тем, что йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) используют порт для транспортировки иранского оружия. Вооружение, по данным израильской армии, затем используется для совершения атак против Израиля и его союзников в регионе.

Между тем пресс-служба Армии обороны Израиля заранее предупреждала, что 16 сентября нанесет удары по Ходейде. В сообщении подчеркивалось, что все находящиеся в порту и на пришвартованных кораблях люди должны срочно покинуть зону для собственной безопасности. Контролирующие большую часть побережья Красного моря в Йемене хуситы начали обстреливать связанные с Израилем суда в ответ на военные действия в секторе Газа.

взрывы
порты
ЦАХАЛ
Йемен
