Израильские ракеты разгромили док в йеменской Ходейде

Авиация Израиля ударила по портовому городу Ходейда в Йемене, сообщает телеканал Al Hadath. По его данным, в результате атаки был полностью уничтожен один из доков.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как над прибрежной частью города поднимаются сразу несколько столбов черного дыма, а по округе разносятся звуки взрывов. Последствия израильской атаки виднеются из разных частей населенного пункта.

ЦАХАЛ мотивировал свои удары тем, что йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) используют порт для транспортировки иранского оружия. Вооружение, по данным израильской армии, затем используется для совершения атак против Израиля и его союзников в регионе.́

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля предупреждала, что 16 сентября нанесет удары по Ходейде. В сообщении подчеркивалось, что все находящиеся в порту и на пришвартованных кораблях люди должны срочно покинуть зону для собственной безопасности. Контролирующие большую часть побережья Красного моря в Йемене хуситы начали обстреливать связанные с Израилем суда в ответ на военные действия в секторе Газа.