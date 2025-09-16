ЦАХАЛ предупредил об ударе по йеменскому порту ЦАХАЛ объявил о предстоящих ударах по порту Ходейда

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ближайшее время нанесет удары по йеменскому порту Ходейда, сообщает ее пресс-служба в соцсети X. В сообщении подчеркивается, что все находящиеся в порту и на пришвартованных кораблях люди должны срочно покинуть зону для собственной безопасности.

Армия обороны Израиля в ближайшие часы нанесет удар по выделенной на карте зоне. <…> Для вашей безопасности призываем всех находящихся в порту Ходейды и на пришвартованных там кораблях срочно покинуть эту зону, — говорится в сообщении.

Контролирующие большую часть побережья Красного моря в Йемене хуситы начали обстреливать связанные с Израилем суда в ответ на военные действия в секторе Газа. Из-за этого резко сократились перевозки через Суэцкий канал. Движение наносит удары беспилотниками и ракетами по территории еврейского государства.

Ранее Нетаньяху заявил, что началась интенсивная фаза операции в секторе Газа. По его словам, это решающий этап. Более 350 тысяч жителей покинули город, вечером 15 сентября приток беженцев продолжился. Представитель ЦАХАЛ (армия Израиля) на арабском языке предупредил местных, которые не эвакуировались. Он подчеркнул, что в Газе теперь опасная зона боевых действий. По его словам, ЦАХАЛ уничтожает инфраструктуру ХАМАС.