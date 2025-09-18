В Польше заявили, что в жилой дом попал не беспилотник

В Польше заявили, что в жилой дом попал не беспилотник Семоняк: в жилой дом в Польше попала ракета с F-16, а не беспилотник

В ходе операции по уничтожению дронов в Польше в один из жилых домов попала ракета, выпущенная с истребителя F-16, заявил министр-координатор спецслужб страны Томаш Семоняк телеканалу TVN. По его словам, мнение, что удар был нанесен беспилотником, ошибочно.

Это произошло в городе Вырыки в Люблинском воеводстве. Президент Польши Кароль Навроцкий потребовал объяснений от правительства.

До этого газета Rzeczpospolita со ссылкой на источники уже писала, что в Польше во время залета дронов в жилой дом попала выпущенная истребителем F-16 ракета, а не беспилотник. По данным журналистов, этой ракетой пытались сбить дрон, однако в момент полета у нее возникли неполадки в системе наведения. Издание уточняет, что выпущенный с F-16 снаряд не сдетонировал, поскольку сработали предохранительные элементы взрывателя.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что польская сторона отклонила предложение о консультациях с Минобороны России относительно инцидента с беспилотниками. Дипломат охарактеризовал позицию Варшавы как провокационную, отметив, что Польша просто не изъявляет желания прояснять возникшую ситуацию.