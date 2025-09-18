Стало известно, почему обвиняемый в убийстве Кирка сдался полиции без боя

Стало известно, почему обвиняемый в убийстве Кирка сдался полиции без боя Шериф Юты: убийца Чарли Кирка сдался из страха быть застреленным

Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка, добровольно сдался правоохранителям, опасаясь применения огнестрельного оружия при задержании, передает газета The Atlanta Journal-Constitution. Уточняется, что именно этот страх побудил 22-летнего молодого человека явиться с повинной.

Робинсон был тихим и мрачным, когда в прошлый четверг вместе с родителями явился в офис шерифа округа Вашингтон, чтобы сдаться властям, — заявил шериф округа Вашингтон (штат Юта) Нейт Бруксби.

Он добавил, что Робинсон осознавал неизбежность ареста и согласился на сдачу только при гарантиях мирной процедуры задержания. Власти не стали применять оружие во время ареста.

Как заявил прокурор штата Юта Джефф Грей, Робинсону предъявлено обвинение в убийстве при отягчающих обстоятельствах. Власти также подали уведомление о намерении требовать высшей меры наказания. Дополнительно фигуранту инкриминируют тяжкое преступление, связанное с применением огнестрельного оружия.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что поступок семьи преступника, которая сдала своего родственника, является беспрецедентным. Он признался, что его удивило решение родителей злоумышленника добровольно сотрудничать с правосудием.