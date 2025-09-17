Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 21:46

Ученые разработали экспресс-тест на проверку туберкулеза

Создан новый экспресс-тест, выявляющий туберкулез за 45 минут

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Исследователи из Тулейнского университета в США создали новый метод тестирования на туберкулез, передает журнал Nature Communications. Уточняется, что заболевание можно выявить по обычному мазку с языка и получить результат за 45 минут.

Ежегодно туберкулезом заболевают более 10 миллионов человек по всему миру, но 40% этих случаев остаются недиагностированными, — говорит автор исследования Тони Ху, директор Центра клеточной и молекулярной диагностики Тулейнского университета.

Традиционные методы диагностики туберкулеза бывает сложно или невозможно применить в отношении детей, ВИЧ-инфицированных пациентов или людей с внелегочной формой болезни. Новый экспресс-тест на туберкулез использует мазок с языка и один набор реагентов, что позволяет быстро и точно диагностировать заболевание, отметил Ху.

Ранее инфекционист Марият Мухина заявила, что на территории Центральной России из-за дождей и холодов активизировались сальмонелла, пневмококк, золотистый стафилококк, кишечная палочка и стрептококк группы А. Кроме того, по словам врача, непогода спровоцировала пробуждение клостридии диффициле, менингококка и микобактерии туберкулеза.

туберкулез
тесты
США
ученые
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинские бойцы попали в плен по невнимательности
Водолазы сняли на видео погубивший пять геологов вездеход
Худею вкусно: открыла секрет стройности с тыквой
Уникальный овощ, который топит жиры, — это редька
В Совбезе России раскрыли, благодаря чему Финляндия сохранила независимость
Схожий с гранатой предмет обнаружили в Подмосковье
Хакеры раскрыли судьбу почти трех тысяч иностранцев-наемников в рядах ВСУ
Россиянам назвали полезные свойства осенних ягод
Названы причины, почему россияне больше не хотят ездить на китайских авто
История о смерти экс-мэра Вологды в СИЗО получила неожиданный поворот
Российская туристка пострадала в перестрелке в Турции
На Сумском направлении разгромлены штурмовые группы ВСУ
Около 2,5 тысячи туристов застряли в Гималаях
Раскрыты детали прямой линии Путина
В Госдуме предложили ввести разовый налог на сверхприбыль банков
Виктор Бут объяснил, как Трамп берет европейцев «на понт»
В Кремле назвали сроки проведения прямой линии с Владимиром Путиным
На Сахалине девять тысяч человек остались без питьевой воды
ВС России выдавливают противника из Красноармейска
Россиянам раскрыли правила установки шлагбаума на придомовой территории
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.