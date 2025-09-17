Ученые разработали экспресс-тест на проверку туберкулеза

Исследователи из Тулейнского университета в США создали новый метод тестирования на туберкулез, передает журнал Nature Communications. Уточняется, что заболевание можно выявить по обычному мазку с языка и получить результат за 45 минут.

Ежегодно туберкулезом заболевают более 10 миллионов человек по всему миру, но 40% этих случаев остаются недиагностированными, — говорит автор исследования Тони Ху, директор Центра клеточной и молекулярной диагностики Тулейнского университета.

Традиционные методы диагностики туберкулеза бывает сложно или невозможно применить в отношении детей, ВИЧ-инфицированных пациентов или людей с внелегочной формой болезни. Новый экспресс-тест на туберкулез использует мазок с языка и один набор реагентов, что позволяет быстро и точно диагностировать заболевание, отметил Ху.

