В Испании арестовали 19 мигрантов по подозрению в убийстве 50 человек

Испанская полиция задержала 19 мигрантов, прибывших на Канарские острова из Сенегала, по подозрению в пытках и убийстве 50 человек, сообщает The Times. Жертвами стали пассажиры, которые находились с ними на одной лодке.

Они выбрасывали живых людей за борт и отказывались спасать тех, кто упал в воду случайно, — рассказали в полиции.

По данным издания, в конце августа у берегов Гран-Канарии обнаружили судно с мигрантами, дрейфовавшее после поломки двигателя. Спасти удалось 248 человек — в начале плавания на борту находилось около 300 человек. Часть погибших, по свидетельствам очевидцев, подвергалась пыткам, а затем была выброшена за борт. Один из пострадавших скончался в больнице на Канарах.

В отношении задержанных пока не выдвинуто официальных обвинений. Следствие выясняет, было ли насилие следствием паники и конфликта на судне или же обвиняемые действовали по указанию преступных группировок, контролирующих нелегальную перевозку мигрантов.

