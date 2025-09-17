Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 20:59

В Испании арестовали 19 мигрантов по подозрению в убийстве 50 человек

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Испанская полиция задержала 19 мигрантов, прибывших на Канарские острова из Сенегала, по подозрению в пытках и убийстве 50 человек, сообщает The Times. Жертвами стали пассажиры, которые находились с ними на одной лодке.

Они выбрасывали живых людей за борт и отказывались спасать тех, кто упал в воду случайно, — рассказали в полиции.

По данным издания, в конце августа у берегов Гран-Канарии обнаружили судно с мигрантами, дрейфовавшее после поломки двигателя. Спасти удалось 248 человек — в начале плавания на борту находилось около 300 человек. Часть погибших, по свидетельствам очевидцев, подвергалась пыткам, а затем была выброшена за борт. Один из пострадавших скончался в больнице на Канарах.

В отношении задержанных пока не выдвинуто официальных обвинений. Следствие выясняет, было ли насилие следствием паники и конфликта на судне или же обвиняемые действовали по указанию преступных группировок, контролирующих нелегальную перевозку мигрантов.

Ранее в Лондоне более 110 тысяч человек приняли участие в массовых шествиях против нелегальной миграции под лозунгом Unite the Kingdom («Объедини королевство»). Полиции пришлось воспользоваться записями с вертолетов для подсчета протестующих.

полиция
мигранты
убийства
Испания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Сумском направлении разгромлены штурмовые группы ВСУ
Около 2,5 тыс. туристов застряли в Гималаях
Раскрыты детали прямой линии Путина
В Госдуме предложили ввести разовый налог на сверхприбыль банков
Виктор Бут объяснил, как Трамп берет европейцев «на понт»
В Кремле назвали сроки проведения прямой линии с Владимиром Путиным
На Сахалине девять тысяч человек остались без питьевой воды
ВС России выдавливают противника из Красноармейска
Россиянам раскрыли правила установки шлагбаума на придомовой территории
Обвиняемого во взятках экс-главу Фонда капремонта «скрутили» в аэропорту
Ленивая лазанья — готовится за 30 минут: вкус Италии без хлопот!
Россиянам пообещали увеличение детских пособий в 2026 году
Пугачевой может грозить тюрьма после интервью
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с электронными дневниками
Появилось видео задержания агентов украинских спецслужб в Петербурге
В подполье назвали две причины напряженной обстановки в Запорожье
Премьер Дании ответила послу России на слова о «безумии»
Кабачковые колдуны по-белорусски — готовятся за 7 минут: просто и вкусно
Рогов рассказал, что ВС России прорвали оборону ВСУ в Запорожье
Почему сентябрьский виноград самый полезный? Узнайте тут!
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.