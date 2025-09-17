Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 12:01

Студента выгнали из вуза за пародию на убийство Чарли Кирка

Университет Техаса исключил студента за пародию на убийство Чарли Кирка

Чарли Кирк Чарли Кирк Фото: Brian Cahn/Keystone Press Agency/Global Look Press

Университет штата Техас исключил студента после публикации в Сети видео, на котором молодой человек пародировал убийство правого активиста Чарли Кирка, сообщает The Texas Tribune. По словам президента учебного заведения Келли Дамфусса, подобное поведение противоречит ценностям учебного заведения.

Я не приемлю поведение, которое пародирует, опошляет или продвигает насилие в нашем университете. Оно противоречит ценностям нашего образовательного учреждения. Молодой человек более не является студентом Университета штата Техас, — сказал Дамфусс.

По данным издания, на записи студент в толпе несколько раз хлопает себя по шее, имитируя момент попадания пули в Кирка, а затем повторяет пародию у мемориала, специально падая после «выстрела». Губернатор Техаса Грег Эбботт публично призвал руководство университета немедленно исключить участника инцидента.

Ранее прокуратура штата Юта предъявила обвинение в убийстве при отягчающих обстоятельствах Тайлеру Джеймсу Робинсону, подозреваемому в убийстве Кирка. Окружной прокурор Джефф Грей заявил о намерении добиваться смертной казни для обвиняемого, который будет содержаться под стражей без права внесения залога.

Чарли Кирк
убийства
Техас
университеты
