Дубль Соболева принес «Зениту» победу над «Ахматом» в Кубке России «Зенит» обыграл «Ахмат» со счетом 2:1 и вышел в плей-офф Кубка России

Петербургский «Зенит» одержал победу над грозненским «Ахматом» в рамках четвертого тура группового этапа Кубка России по футболу. Матч группы А, состоявшийся в Санкт-Петербурге, завершился со счетом 2:1. Дубль Александра Соболева (43-я и 59-я минуты) принес хозяевам победу, тогда как гол Надера Гандри (73-я минута) лишь сократил отставание гостей.

В компенсированное время произошел инцидент с красной карточкой: Гандри получил прямую красную карточку, покинул поле и отдал футболку болельщику. Однако после просмотра VAR арбитр Рафаэль Шафеев отменил решение, заменив удаление на желтую карточку. Футболисту пришлось вернуть свою экипировку и продолжить игру.

Благодаря этой победе «Зенит» с 12 очками гарантировал себе первое место в группе и выход в плей-офф. «Ахмат» с тремя очками занимает четвертую позицию. В следующем туре петербуржцы сыграют с казанским «Рубином», а грозненцы примут «Оренбург».

