18 сентября 2025 в 00:46

Дубль Соболева принес «Зениту» победу над «Ахматом» в Кубке России

«Зенит» обыграл «Ахмат» со счетом 2:1 и вышел в плей-офф Кубка России

Игроки ФК «Зенит» Игроки ФК «Зенит» Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Петербургский «Зенит» одержал победу над грозненским «Ахматом» в рамках четвертого тура группового этапа Кубка России по футболу. Матч группы А, состоявшийся в Санкт-Петербурге, завершился со счетом 2:1. Дубль Александра Соболева (43-я и 59-я минуты) принес хозяевам победу, тогда как гол Надера Гандри (73-я минута) лишь сократил отставание гостей.

В компенсированное время произошел инцидент с красной карточкой: Гандри получил прямую красную карточку, покинул поле и отдал футболку болельщику. Однако после просмотра VAR арбитр Рафаэль Шафеев отменил решение, заменив удаление на желтую карточку. Футболисту пришлось вернуть свою экипировку и продолжить игру.

Благодаря этой победе «Зенит» с 12 очками гарантировал себе первое место в группе и выход в плей-офф. «Ахмат» с тремя очками занимает четвертую позицию. В следующем туре петербуржцы сыграют с казанским «Рубином», а грозненцы примут «Оренбург».

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что выступает против отстранения российских клубов и сборных от соревнований в связи с конфликтом на Украине. Он подчеркнул, что спортсмены никак не могут повлиять на ситуацию. По мнению Чеферина, для них это очень тяжело.

