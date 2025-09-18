Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 03:42

Экс-советнику Трампа нашли новую работу после скандала со сливом данных

Reuters: бывший советник Трампа Майк Уолтц утвержден на пост постпреда ООН

Майк Уолтц Майк Уолтц Фото: Ron Sachs — Cnp For Ny Post/Keystone Press Agency/Global Look Press

Комитет сената США по международным отношениям одобрил кандидатуру Майка Уолтца, ранее занимавшего пост советника по национальной безопасности американского президента Дональда Трампа, для назначения на должность постоянного представителя США при ООН, передает агентство Reuters. Тем не менее Уолтцу еще предстоит получить одобрение полного состава сената.

Все кандидатуры были одобрены, — заявили в комитете.

Подавляющее большинство представителей Демократической партии выступили против кандидата, в то время как республиканцы оказали ему практически единогласную поддержку.

Ранее сообщалось, что Уолтцу предлагалось на выбор несколько должностей. В частности, назначение послом в Саудовской Аравии. После некоторых размышлений политик предпочел работу постпредом страны при ООН.

Майк Уолтц покинул свой пост из-за скандала с утечкой секретной информации по Йемену. Также в отставку отправился и его заместитель Алекс Вонг. Вопрос о снятии Уолтца с этой должности возник сразу после того, как вскрылась его причастность к сливу конфиденциальных данных Пентагона о планах атаковать хуситов журналисту Джеффри Голдбергу.

ООН
США
сенаторы
скандалы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Худею вкусно: открыла секрет стройности с тыквой
Уникальный овощ, который топит жиры, — это редька
В Совбезе России раскрыли, благодаря чему Финляндия сохранила независимость
Схожий с гранатой предмет обнаружили в Подмосковье
Хакеры раскрыли судьбу почти трех тысяч иностранцев-наемников в рядах ВСУ
Россиянам назвали полезные свойства осенних ягод
Названы причины, почему россияне больше не хотят ездить на китайских авто
История о смерти экс-мэра Вологды в СИЗО получила неожиданный поворот
Российская туристка пострадала в перестрелке в Турции
На Сумском направлении разгромлены штурмовые группы ВСУ
Около 2,5 тысячи туристов застряли в Гималаях
Раскрыты детали прямой линии Путина
В Госдуме предложили ввести разовый налог на сверхприбыль банков
Виктор Бут объяснил, как Трамп берет европейцев «на понт»
В Кремле назвали сроки проведения прямой линии с Владимиром Путиным
На Сахалине девять тысяч человек остались без питьевой воды
ВС России выдавливают противника из Красноармейска
Россиянам раскрыли правила установки шлагбаума на придомовой территории
Обвиняемого во взятках экс-главу Фонда капремонта «скрутили» в аэропорту
Ленивая лазанья — готовится за 30 минут: вкус Италии без хлопот!
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.