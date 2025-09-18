Экс-советнику Трампа нашли новую работу после скандала со сливом данных Reuters: бывший советник Трампа Майк Уолтц утвержден на пост постпреда ООН

Комитет сената США по международным отношениям одобрил кандидатуру Майка Уолтца, ранее занимавшего пост советника по национальной безопасности американского президента Дональда Трампа, для назначения на должность постоянного представителя США при ООН, передает агентство Reuters. Тем не менее Уолтцу еще предстоит получить одобрение полного состава сената.

Все кандидатуры были одобрены, — заявили в комитете.

Подавляющее большинство представителей Демократической партии выступили против кандидата, в то время как республиканцы оказали ему практически единогласную поддержку.

Ранее сообщалось, что Уолтцу предлагалось на выбор несколько должностей. В частности, назначение послом в Саудовской Аравии. После некоторых размышлений политик предпочел работу постпредом страны при ООН.

Майк Уолтц покинул свой пост из-за скандала с утечкой секретной информации по Йемену. Также в отставку отправился и его заместитель Алекс Вонг. Вопрос о снятии Уолтца с этой должности возник сразу после того, как вскрылась его причастность к сливу конфиденциальных данных Пентагона о планах атаковать хуситов журналисту Джеффри Голдбергу.