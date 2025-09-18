Празднование Дня города в Москве
Родные бойцов ВСУ подсчитали количество пропавших без вести в 2025 году

Число пропавших в полку ВСУ «Скала» стало соразмерно с численностью батальона

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Число пропавших без вести в этом году бойцов 425-го отдельного штурмового полка «Скала» ВСУ сравнимо с численностью батальона, заявили РИА Новости в российских силовых структурах. К таким выводам, по словам собеседника агентства, пришли родственники военных в результате подсчета.

Родные боевиков 425-го отдельного штурмового полка «Скала» собрали воедино публикации о поиске пропавших без вести военнослужащих полка за 2025 год. На опубликованных видео из нескольких частей все пропавшие без вести, о которых стало известно благодаря соцсетям, — отметил источник.

Силовик напомнил, что «Скала» прославился наплевательским отношением к личному составу. Кроме того, появлялась информация об издевательствах по отношению к военнослужащим.

Ранее сообщалось, что украинская армия предприняла две попытки контратаки возле Алексеевки и Садков в Сумской области, однако российские бойцы успешно отразили их. Потери ВСУ составили до 60% убитыми и ранеными. В результате столкновений противник также лишился бронетранспортера М113.

До этого стало известно, что мотопехотная бригада ВСУ в ходе боев в Харьковской области лишилась последнего боеспособного батальона. За сутки 42-й отдельный мотопехотный батальон понес серьезные потери до взвода личного состава, практически утратив способность воевать.

