Новые члены Совета Безопасности ООН внесут раздрай в работу организации, заявил политолог Александр Перенджиев, оценивая слова генсека ООН Антониу Гутерриша о необходимости реформ. По словам Перенджиева, которые передает интернет-издание «Подмосковье сегодня», постоянные члены СБ не допустят этого.

Новые члены Совета Безопасности внесут больше раздрая. Несмотря на противоречия, например, между Россией и Китаем с одной стороны, США, Франции и Великобритании — с другой стороны, я думаю, они выступят сплоченно. То есть не допустят никого больше туда, — пояснил эксперт.

Ранее Гутерриш заявил, что СБ ООН нуждается в реформировании. По его мнению, нынешний состав Совбеза не отражает современные геополитические реалии, поскольку был создан в соответствии с миропорядком 1945 года.

До этого сообщалось, что продвижение главы МИД Германии Анналены Бербок на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН может ослабить позиции Берлина в борьбе за место в Совете Безопасности. Власти страны рассчитывают занять одно из непостоянных мест в 2026 году.