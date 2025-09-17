Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 13:46

Политолог рассказал, в чем опасность расширения СБ ООН

Политолог Перенджиев: новые члены СБ ООН внесут раздрай в работу организации

Совет Безопасности ООН Совет Безопасности ООН Фото: Shutterstock/FOTODOM

Новые члены Совета Безопасности ООН внесут раздрай в работу организации, заявил политолог Александр Перенджиев, оценивая слова генсека ООН Антониу Гутерриша о необходимости реформ. По словам Перенджиева, которые передает интернет-издание «Подмосковье сегодня», постоянные члены СБ не допустят этого.

Новые члены Совета Безопасности внесут больше раздрая. Несмотря на противоречия, например, между Россией и Китаем с одной стороны, США, Франции и Великобритании — с другой стороны, я думаю, они выступят сплоченно. То есть не допустят никого больше туда, — пояснил эксперт.

Ранее Гутерриш заявил, что СБ ООН нуждается в реформировании. По его мнению, нынешний состав Совбеза не отражает современные геополитические реалии, поскольку был создан в соответствии с миропорядком 1945 года.

До этого сообщалось, что продвижение главы МИД Германии Анналены Бербок на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН может ослабить позиции Берлина в борьбе за место в Совете Безопасности. Власти страны рассчитывают занять одно из непостоянных мест в 2026 году.

ООН
Антониу Гутерриш
страны
реформы
