В ООН рассказали о работе над разрешением конфликта на Украине Бербок: ООН продолжает работу над разрешением конфликта на Украине

ООН продолжает быть приверженной усилиям разрешить конфликты на Украине и на Ближнем Востоке, сообщила председатель 80-й сессии Генассамблеи ООН Анналена Бербок. По ее словам, сейчас самое время работать над обеспечением мира и безопасности.

Сейчас именно тот момент, когда мы хотим подчеркнуть, что мы не только не сдаемся, но и как никогда прежде полны решимости выполнить важнейшую задачу Организации Объединенных Наций — обеспечить мир и безопасность, — заявила Бербок.

Ранее председатель Генеральной Ассамблеи ООН допустила отправку на Украину миротворческих сил после завершения переговоров. Она подчеркнула, такие миссии сегодня более актуальны, чем когда-либо ранее.

При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что так называемые миротворцы на Украине, по сути, станут оккупационными войсками. Глава ведомства отметил, такие контингенты станут законными целями для Вооруженных сил РФ.

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба охарактеризовал инициативу об отправке на территорию страны военного контингента как предвыборный кошмар. Он пояснил, что размещение войск на передовой потребует огромных денег и сложной логистики, а в тылу не имеет смысла.