Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 04:36

В ООН рассказали о работе над разрешением конфликта на Украине

Бербок: ООН продолжает работу над разрешением конфликта на Украине

Анналена Бербок Анналена Бербок Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

ООН продолжает быть приверженной усилиям разрешить конфликты на Украине и на Ближнем Востоке, сообщила председатель 80-й сессии Генассамблеи ООН Анналена Бербок. По ее словам, сейчас самое время работать над обеспечением мира и безопасности.

Сейчас именно тот момент, когда мы хотим подчеркнуть, что мы не только не сдаемся, но и как никогда прежде полны решимости выполнить важнейшую задачу Организации Объединенных Наций — обеспечить мир и безопасность, — заявила Бербок.

Ранее председатель Генеральной Ассамблеи ООН допустила отправку на Украину миротворческих сил после завершения переговоров. Она подчеркнула, такие миссии сегодня более актуальны, чем когда-либо ранее.

При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что так называемые миротворцы на Украине, по сути, станут оккупационными войсками. Глава ведомства отметил, такие контингенты станут законными целями для Вооруженных сил РФ.

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба охарактеризовал инициативу об отправке на территорию страны военного контингента как предвыборный кошмар. Он пояснил, что размещение войск на передовой потребует огромных денег и сложной логистики, а в тылу не имеет смысла.

Анналена Бербок
ООН
украина
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинские бойцы попали в плен по невнимательности
Водолазы сняли на видео погубивший пять геологов вездеход
Худею вкусно: открыла секрет стройности с тыквой
Уникальный овощ, который топит жиры, — это редька
В Совбезе России раскрыли, благодаря чему Финляндия сохранила независимость
Схожий с гранатой предмет обнаружили в Подмосковье
Хакеры раскрыли судьбу почти трех тысяч иностранцев-наемников в рядах ВСУ
Россиянам назвали полезные свойства осенних ягод
Названы причины, почему россияне больше не хотят ездить на китайских авто
История о смерти экс-мэра Вологды в СИЗО получила неожиданный поворот
Российская туристка пострадала в перестрелке в Турции
На Сумском направлении разгромлены штурмовые группы ВСУ
Около 2,5 тысячи туристов застряли в Гималаях
Раскрыты детали прямой линии Путина
В Госдуме предложили ввести разовый налог на сверхприбыль банков
Виктор Бут объяснил, как Трамп берет европейцев «на понт»
В Кремле назвали сроки проведения прямой линии с Владимиром Путиным
На Сахалине девять тысяч человек остались без питьевой воды
ВС России выдавливают противника из Красноармейска
Россиянам раскрыли правила установки шлагбаума на придомовой территории
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.